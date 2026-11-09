Horóscopo chino: conocé las predicciones para la semana del 9 al 15 de noviembre

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Período de cierta introspección para la Rata. Las energías que actúan sobre tu signo prometen el dominio de los obstáculos pero advierten sobre el resurgimiento de temas del pasado. Una prueba que deberás asumir ya que te revelará si superaste viejas cuestiones y estás preparado para dar un paso adelante. La creatividad superará todas las barreras y te dará mejores resultados que seguir viejos caminos. Buen momento para conectar con tus verdaderas aspiraciones laborales y personales. Ideal ordenar y hacer cambios en la rutina. Habrá mucho para pensar y descubrir en los tiempos que dediques a estar en silencio y a solas.

Tendencia : vencer creencias y hábitos mentales que ya no van.

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Comenzarás la semana con estabilidad económica, buenas noticias sobre un dinero extra o algún ofrecimiento que no esperabas. Renovarás el entusiasmo a través de alguna mejora laboral. El Búfalo necesita tanto seguridad económica como afectiva para tener una vida tranquila. En esta etapa podrás sentir mayor confianza en todo lo que hagas, pisar más firme y avanzar con coraje hacia tus sueños. El Búfalo posee un encanto particular, su aplomo y la seguridad que muestra lo hacen muchas veces irresistible. Estarás en tu auge ya que sabrás halagar, enamorar y decir lo indicado, en el momento justo.

Tendencia : acuerdos satisfactorios.

El horósopo chino de esta semana

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

El Tigre necesitará pensar detenidamente antes de actuar, no moverse por impulso, aunque su instinto jamás lo traiciona. La tendencia a analizar a fondo cada decisión estará acentuada en esta etapa que puede presentarse un poco lenta o confusa. Contarás con fuerza y determinación pero deberás saber gestionar adecuadamente las energías. Se vislumbra un futuro prometedor, aunque ahora, será preciso tener paciencia y no desalentarte ante las dificultades. Momento positivo para realizar cambios que te permitan establecer relaciones afectivas de mayor confianza y plenitud.

Tendencia : ritmo lento pero constante que te lleva por buen camino.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011. 2023)

Nuevos objetivos reflejarán el deseo de dar un significado más profundo a tu vida. Tendrás buena suerte con el dinero y mayor libertad de movimiento, pero será preciso leer la letra chica en caso de tener que firmar contratos o acuerdos. Gato es un signo creativo, inspirado y original. Estos días serán activos para todo aquello vinculado con la comunicación, el arte y las letras. Con una sensibilidad exquisita, el Gato no nació para estar solo, es sentimental y necesita vivir rodeado de afecto. Este tiempo será ideal para recibir y dar amo; manifestar lo mejor de tus sentimientos y aprender a valorarte más.

Tendencia : seguridad y firmeza en las convicciones.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Esta semana el Dragón tiene mucho a favor. La influencia del momento favorece las nuevas iniciativas y proporciona oportunidades para proyectarte con credibilidad y madurez. Ocuparás un lugar de protagonismo en el trabajo y será positivo para planificar negocios. El desafío para este período será aprender a aplicar toda tu fuerza en el momento justo y el lugar apropiado. Si lo lográs, concretarás mucho en distintos ámbitos y verás potenciadas tus cualidades. En el amor, contarás con una fuerza interior capaz de superar dificultades y encontrar el mejor camino a seguir.

Tendencia : evitar dispersarte en múltiples intereses a la vez.

Qué dicen los astros para esta semana Freepik

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

La Serpiente comenzará la semana con algunos matices. Se activa el mundo emocional y es posible que te sientas impotente ante cuestiones que dependan de otras personas. Tal vez los asuntos vayan más lentos de lo que quisieras, no sufras por el tiempo adicional, es momento de estudiar cada detalle así como, en algunos casos, pedir consejos o realizar consultas con profesionales. En este proceso podrás descubrir cuáles son las necesidades en cuanto a las relaciones, reconocer las falencias y cómo mejorarlas. Recapacitarás sobre tus propias actitudes con mayor objetividad y consciencia.

Tendencia : madurez y sabiduría que permiten avanzar.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

La organización y la disciplina deberán ser tus fuertes ya que las cosas prácticas, planificadas y concretas te traerán mayor satisfacción y comodidad. Se movilizarán viejas ideas, lo que antes te parecía importante ya no lo será tanto. Buscarás nuevos puntos de vista y crecerás en el proceso. Una de las mayores ambiciones del Caballo es viajar y, muchas veces, sin boleto de retorno. Tu espíritu curioso, inquieto y jovial está siempre dispuesto a la aventura. En este período lograrás realizar o planificar algún viaje importante o bien una escapada que te hará renovar. Excelente momento para las relaciones, el amor está cerca.

Tendencia : poner en acción las ideas.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

La Cabra se verá movilizada por una intensa energía durante esta semana. Sentirás la necesidad de cambiar la manera de encarar tus asuntos así como la forma de relacionarte. Aprender a ser más independiente será un gran desafío, tendrás que animarte a dejar atrás estructuras o apegos afectivos que ya no sirven. La habilidad para los negocios se verá incrementada y la poderosa intuición que posee tu signo, será como un faro que te guíe en los momentos más desafiantes. Para la vida en pareja se trata de una etapa de pruebas en donde el diálogo será esencial para encontrar el punto de equilibrio en la relación.

Tendencia : nuevas condiciones que te harán sentir más fuerte y seguro.

Horóscopo chino: conocé las predicciones para esta semana Shutterstock

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Semana oportuna para trabajar en nuevos proyectos con la mente en positivo y confiando en lo que vendrá. Se solucionarán algunas cuestiones y cada Mono iniciará una etapa de mayor tranquilidad y bienestar. Buen momento para hacer refacciones o arreglos en la vivienda. Las actividades y proyectos compartidos con la familia traerán comprensión y mayor unión. El Mono es uno de los signos con mayor creatividad, vitalidad y poder personal. En esta etapa será importante no abusar de tus fuerzas y mantener una vida saludable. Una mirada objetiva y madura del amor redimensionará los anhelos de la pareja.

Tendencia : atención a las impulsividades, pensar antes de hablar.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

El desafío de esta etapa para el Gallo estará en ser fiel a sus convicciones y no dejarse llevar por influencias externas que te aparten del camino elegido. Trabajar en equipo te permitirá alcanzar tus objetivos más ambiciosos y lograr el equilibrio justo en cuanto a las finanzas, pero será preciso desarrollar tolerancia y adaptabilidad para lograr armonía y buena comunicación. Buen momento para realizar compras, invertir en el bienestar y la imagen personal. El Gallo, buscador incansable de la belleza y la perfección, vivirá un tiempo en el que su exquisita sensibilidad lo llevará a conocer gente que será importante en su destino.

Tendencia : evitar las excesivas exigencias y los caprichos.

¿De qué signo sos en el horóscopo chino?

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Con una mirada positiva, el Perro tendrá la oportunidad de avanzar hacia sus objetivos más preciados. Observador y con gran olfato, en estos días estarás muy agudo y sabrás sacar provecho de cada situación que se presente. Podrás brillar con luz propia, distinguirte a través de una idea o proyecto ambicioso y disfrutar de tu trabajo. El Perro es un verdadero aventurero que se estimula ante la adversidad y goza trabajando y estando en movimiento. Pero cuidado, ya que donde hay un Perro, puede haber gruñidos. El reto será mantener buenas relaciones, en especial en el ámbito laboral y de tus actividades en general.

Tendencia : misterioso proteccionismo que aleja del peligro.

Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

El Chancho se hará replanteos respecto a los pasos a seguir. Posiblemente algún asunto se detenga o sufra postergaciones. Deberás conservar la calma y en algunos casos, esperar el momento propicio para actuar. La economía se mantendrá estable y es posible que alguna noticia alentadora, alegre la semana. Recibirás el apoyo de amigos y colegas, lo cual te dará muchas satisfacciones y facilitará la concreción de tus proyectos. Buen momento para dedicarte al hogar, reparaciones, hacer espacio y embellecerlo. Tu empatía aumentará y te sentirás más cerca de las personas que amás, compartiendo inquietudes y buenos momentos.

Tendencia : comprensión interna que permite subsanar viejas heridas.