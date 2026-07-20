Horóscopo de Libra lunes 20 de julio: recuperá tu estabilidad
Para los librianos, las recomendaciones astrológicas indican: "mantené tu enfoque y cultivá la paz interior"
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En este lunes 20 de julio, los nacidos bajo el signo de Libra atraviesan una jornada donde la clave será proteger sus logros frente a la intranquilidad. Según las predicciones y recomendaciones astrológicas de este horóscopo, deberás trabajar en armonizar tus sentimientos con la razón para potenciar tu amor. En el plano de la riqueza, tu intuición será tu mejor aliada para destrabar proyectos pendientes y concretar esa meta que tanto buscabas. Finalmente, el bienestar físico y emocional que sentís ahora es el resultado de tu constancia con la meditación, así que seguí cultivando esa paz que tanto esfuerzo te costó conseguir en el zodiaco.
Atravesará algunos momentos donde la intranquilidad podría arrebatarle muchos de los éxitos que le ha costado demasiado trabajo conseguir. Evite que suceda.
Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre
Qué le espera a Libra el lunes 20 de julio
- Amor: Trate de armonizar los sentimientos con la mente y así disfrutará de los buenos momentos junto a su enamorado. Verá que disfrutaran plenamente.
- Riqueza: Sepa que la intuición le hará destacar su creatividad y su la vez lo ayudará a obtener la meta que se propuso hace tiempo y que no pudo lograr.
- Bienestar: Después de tanto sufrimiento, alcanzará la paz que su mente y espíritu necesita hace tiempo, gracias a los cursos de meditación que comenzó días atrás.
Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer
Prepárese, ya que atravesará momentos de intensa felicidad. Aprenda que el verdadero secreto esta en disfrutar de las pequeñas cosas cotidianas que uno vive.
- Amor: Sepa que su poder de seducción aumentará y podrá conquistar sin mucho esfuerzo. Si esta en pareja, no dude en decirle todo lo que siente a su amado.
- Riqueza: Hoy se le presentará un inconveniente en el plano material que le costará solucionarlo. Si necesita asesoramiento, no dude en solicitarlo hoy mismo.
- Bienestar: Debería hacer lo posible para que el nerviosismo de su entorno no lo contagie, de lo contario, alterará su animo y nadie lo soportará en su casa.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
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Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |
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