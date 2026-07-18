¿Quién gana la final del Mundial 2026?: esto dice Jimena La Torre sobre el partido Argentina vs. España

Jimena La Torre publicó sus predicciones para la final del Mundial 2026, que disputarán Argentina y España el domingo 19 de julio. La astróloga manifestó cuáles son las señales que dan cuenta de cómo podría ser el desenlace del evento deportivo.

El camino de las señales: ¿la segunda copa es posible?

Desde el comienzo de este año, las consultas sobre el destino de la Selección no pararon de llegar. Al unir cada una de las señales —desde el Tarot hasta la numerología y los astros—, el panorama para este domingo se llena de mística y esperanza.

El inicio de las señales: Marzo y el misterio del “Dos”

El primer interrogante lo trajo Toti Pasman en marzo. Recordando que en 2022 ganamos bajo la vibración de la carta número 1 (El Mago), en su lectura salió el Dos de Copas.

En su momento, la sensación fue ambivalente: no era la carta de la victoria absoluta (el 1), sino el 2. Hoy, a la distancia, la interpretación cobra una fuerza enorme: ese Dos de Copas representa, claramente, la búsqueda de nuestra segunda copa consecutiva. O quizás 2* puesto (algo que prefiero NO decretar).

El 2 de Copas puede explicar el resultado del domingo

En este caso de oros que muestra como una persona que parece estar en una costa ve las carabelas de Colón a lo lejos y un símbolo de 2 de oros como en un infinito en sus manos (recordando ese símbolo de Qatar 2022).

Más a tener en cuenta: El 25 de Mayo, estando en mi programa Santas Brujas (por Continental todos los días de 22 a 24 ) preguntando por Argentina, una de mis colaboradoras saco un dado violeta y el número 1 y eso me remitió a que en el 2022 un hecho sumamente simbólico encendió mis alarmas.

El color de la tapa de mi libro de ese mismo año, era violeta , el cual presagió que seríamos campeones. El número 1 del dado me remitió al famoso presagio del 2022 en C5N con Leandro Rud que salió la carta 1 y dije o nos vamos en la primera o somos número 1.

Otro punto a tener en cuenta es la carta 5 El Papa / El Sacerdote. Que también es el que remiten al 5 de copas (que tiene otra mística también en la Selección). Este número tiene una mística histórica innegable para el fútbol argentino: es el día de Mayo que jugamos por primera vez que fue 16/6/2026 (cuya reducción da 5) ahí se comenzó a jugar el torneo

Esta carta 5 el sacerdote representa 2 cosas:

Es la fecha exacta del histórico triunfo ante Inglaterra en el ’86 . (29/6 san Pedro San Pablo). Un augurio sumamente positivo.

. (29/6 san Pedro San Pablo). Un augurio sumamente positivo. Que en el 22 también coincidió con el cumple del Papa Francisco el dia anterior (17/12), que bendijo nuestra camiseta.

Las cartas en los medios y el equipo de “Santas Brujas”

Las señales continuaron manifestándose a través de mi programa y mis dichos. El lunes 14 dije España y Argentina a la final y aún no habíamos jugado con Inglaterra. Otra que sucedió el 12/5, preguntaron en un noticiero por el 19/7 y salió: El Rey de Copas (que es un rey con 2 copas en la mano) y tiene la energía de Cáncer el símbolo y también el signo de Argentina y Messi.

La consagración: En nuestro programa Santas Brujas, otra de las compañeras del equipo sacó una carta que habla de “veneración”, sugiriendo un escenario de festejo, reconocimiento y altar para los protagonistas.

Messi está regido por la energía de Cáncer. Photo: Nick Potts/PA Wire/dpa Nick Potts - PA Wire DPA

El análisis astrológico para el domingo 19 de julio

El día del partido clave, el cielo se presenta con tránsitos muy intensos que inclinan la balanza:

El Sol en Cáncer: Sigue beneficiando enormemente tanto a la Selección Argentina como a Lionel Messi (puro pulso canceriano). El fluir de la energía es totalmente armónico para los jugadores de este signo.

(puro pulso canceriano). El fluir de la energía es totalmente armónico para los jugadores de este signo. La Luna en Libra: La Luna ingresará al signo de Libra hacia la noche. En el horóscopo de este año, Libra está simbolizado por la carta número 19 (el Sol, el éxito, la claridad).

El factor España: existe un debate sobre el signo de España si 6/12.

Análisis de Tarot y Astrología: La Sincronicidad en el Mundial

El Nueve de Copas y las Correspondencias Numéricas

Una de las primeras cartas que sacó el conductor Cristian Sancho durante este mundial fue el Nueve de Copas. Este hecho se dio bajo una serie de correspondencias exactas:

La fecha: El día 19/7 (donde el año uno suma nueve).

El contexto astral: Bajo el signo de Cáncer (elemento Agua).

El oponente: Jugamos contra España, país regido por Sagitario, que es justamente el signo número nueve de la rueda zodiacal, lo que conecta de forma directa con el número de la carta.

La Clave: La Sota de bastos Invertida

En esa misma tirada, el conductor sacó una Sota de bastos invertida. Aunque en su momento resultó llamativa y extraña, hoy, analizada a la distancia, revela su verdadero significado: representa a Sagitario al revés (el oponente debilitado o con su energía revertida).

Conclusión

Esta combinación de elementos y la reinterpretación de la sota invertida abren un panorama sumamente positivo, aportando una firme esperanza de que todo se resolverá de manera favorable.

La postura de la prudencia y la música “Anti-Mufa”

Viendo la acumulación de estas señales, es imposible no ilusionarse con que la Argentina tiene posibilidades altísimas de quedarse con el triunfo. Sin embargo, para cuidar la energía y evitar cualquier tipo de “mufa”, no se decretan ganadores ni perdedores antes de tiempo.

Para acompañar este proceso con la mejor vibración, seguimos firmes cada día en Santas Brujas por Radio Continental, sonando con fuerza con nuestro escudo protector preferido: “Padre Nuestro” de Los Fabulosos Cadillacs.