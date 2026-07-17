Qué dicen los astros: conocé cómo impacta la energía de la Luna nueva en Cáncer este fin de semana, según el horóscopo

El Sol continúa su recorrido por los últimos grados de Cáncer. La temporada de este signo realza nuestros sentimientos más primarios y pide que cuidamos nuestras necesidades afectivas. Esto se potencia por la Luna nueva en este signo que dio inicio a un ciclo emocional de seis meses que, poco a poco, irá mostrándonos en qué aspectos queremos crecer. Por otro lado, durante estos días, conectan los planetas transpersonales entre sí (Urano, Plutón y Neptuno). Esta interacción inaugura un cambio de percepción colectivo que abarca, entre otras cosas, la forma de relacionarse con la tecnología y la espiritualidad. En términos individuales, es una oportunidad para tomar decisiones conscientes en torno a cómo queremos relacionarnos con esos temas. Estos movimientos atraviesan a todos los signos, pero en mayor medida a los cardinales (Aries, Cáncer, Libra y Capricornio).

Si querés saber cómo te impactan, es importante averiguar cuál es tu ascendente para conocer qué zonas de tu carta natal recorren los planetas.

Cómo afecta la Luna Nueva este fin de semana

Ascendente en Aries

Marte (tu regente) continúa su recorrido en Géminis y es posible que estés ante una vibración frenética. No es para que te asustes, sino para que lo sepas y veas si podés poner la cabeza en otra parte. Por otro lado, la Luna nueva en Cáncer dio inicio a un ciclo de seis meses en la zona de tu carta asociada a la familia.

Tip: quizás el límite sea tan simple como pasar tiempo en tu casa.

Ascendente en Tauro

Venus (tu regente) continúa su recorrido en Virgo y te invita a reorganizar tu rutina en función de tu bienestar. A veces un nuevo hábito tiene un poder casi instantáneo. Por otro lado, la Luna nueva en Cáncer dio inicio a un ciclo de seis meses en la zona de tu carta asociada a la comunicación y tu forma de pensar.

Tip: si vas a criticar, hacelo con elegancia y empatía.

Ascendente en Géminis

Mercurio (tu regente) continúa su período de retrogradación y es bueno saberlo para usarlo a tu favor. En términos energéticos, es una oportunidad para resolver pequeños temas que hace tiempo vienen molestándote. Por otro lado, la Luna nueva en Cáncer dio inicio a un ciclo de seis meses en la zona de tu carta asociada a los recursos.

Tip: tu capacidad de comunicación es tu mejor carta de presentación.

Es importante saber cuál es tu ascendente

Ascendente en Cáncer

Información importante: tu temporada se encuentra en su fase final y va dejando sus enseñanzas sobre cuáles son tus prioridades actúales y tus búsquedas. En sintonía; la Luna (tu regente) adquirió carácter de nueva en tu signo y dio inicio a un ciclo personal de seis meses que apunta a que te reencuentres con tus emociones más primarias, a que te animes a mostrar tu vulnerabilidad sin temor.

Tip: apropiate de tu sensibilidad.

Ascendente en Leo

El recorrido de Júpiter (planeta de la expansión) por los primeros grados de tu signo va preparando el terreno para tu temporada que está cada vez más cerca. Pero antes, el cielo tiene otra propuesta ya que la Luna nueva en Cáncer y el Sol en este signo activan la zona de tu carta natal asociada a los finales con energía de disolución.

Tip: dejar cosas atrás puede ser muy terapéutico.

Ascendente en Virgo

Mercurio (tu regente) continúa su marcha retrógrada en Cáncer e interpela el futuro de tu situación afectiva y/o familiar. Puede ser un buen momento para hacerle lugar a lo que te pasa hasta que decante con claridad cuál te gustaría que sea el próximo paso. Esto se refuerza porque la Luna nueva en Cáncer dio inicio a un ciclo de seis meses en la zona de tu carta asociada a los proyectos.

Tip: visualizate en cinco años.

Ascendente en Libra

Venus (tu regente) continúa su recorrido en Virgo y activa la zona de tu carta natal asociada a los finales y cierres. En términos energéticos, te propone un orden emocional, te da la posibilidad de detectar patrones que no te hacen bien y así, al objetivarlos con conciencia, podrás ir pensando cómo dejarlos atrás. Por otro lado, la Luna nueva en Cáncer dio inicio a un ciclo de seis meses en la zona de tu carta asociada al trabajo. Es buen momento para proyectar ese crecimiento que tanto anhelas en tu situación profesional.

Tip: usá el largo plazo a tu favor.

Ascendente en Escorpio

Plutón (regente del ascendente en Escorpio) continúa su recorrido por Acuario y este fin de semana conecta matemáticamente con Urano y Neptuno. Esta configuración opera en un plano colectivo pero puede ser que te sientas fuera de lugar o con leve desconcierto y extrañeza. Por otro lado, la Luna nueva en Cáncer dio inicio a un ciclo de seis meses en la zona de tu carta asociada al sentido de vida y refuerza la pregunta: ¿para qué hago lo que hago?

Tip: a veces el deseo es misterioso.

Todo lo que hay que saber sobre las energías disponibles este fin de semana Love Solutions - Shutterstock

Ascendente en Sagitario

Júpiter (tu regente) continúa dando sus primeros pasos en Leo y despierta tu capacidad de autoafirmarte. Este tránsito de un año es ideal para ponerte en el centro de la escena y salir a conquistar aquello que te hace sentir en sintonía con tu propósito, saborear y disfrutar lo que le da sentido a tu vida. Por otro lado, la Luna nueva en Cáncer dio inicio a un ciclo de seis meses en la zona de tu carta asociada a la intimidad.

Tip: sé fiel con tu intuición.

Ascendente en Capricornio

Saturno (regente del ascendente en Capricornio) continúa su recorrido por Aries y este fin de semana conecta matemáticamente con Mercurio (planeta de la comunicación) en Cáncer. Esta configuración puede ser interesante para poner en diálogo tus objetivos con los de tu pareja. Esto se reafirma porque Luna nueva en Cáncer, tu eje complementario, dio inicio a un ciclo de seis meses en la zona de tu carta asociada a la pareja y los invita a encontrar los puntos de contacto.

Tip: las diferencias no siempre son un problema.

Ascendente en Acuario

El recorrido de Júpiter (planeta de la expansión) en Leo, tu eje complementario, lleva su energía de celebración y goce al plano de la pareja. Por otro lado, la Luna nueva en Cáncer dio inicio a un ciclo de seis meses en la zona de tu carta asociada a la rutina.

Tip: es un buen momento para ordenar tus prioridades afectivas y cotidianas.

Ascendente en Piscis

Neptuno (tu regente) continúa su período de retrogradación en Aries, que será hasta diciembre de este año. Se trata de un proceso lento que impacta en el modo en que te relacionas con lo que deseas. Por otro lado, la Luna nueva en Cáncer dio inicio a un ciclo de seis meses en la zona de tu carta asociada a la identidad y Venus (planeta de las relaciones) activa Virgo, tu eje complementario, con energía de encuentro.