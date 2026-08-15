Horóscopo de Libra sábado 15 de agosto: aprovechá tu magnetismo

En este sábado 15 de agosto, los astros te invitan a los nacidos bajo el signo de Libra a confiar plenamente en tu instinto. Según las predicciones y recomendaciones astrológicas de nuestro horóscopo, esta jornada es ideal para brillar con tu encanto natural, especialmente en el ámbito del amor. Sin embargo, no descuides tu bienestar: es fundamental que controles los excesos en la alimentación para proteger tu salud digestiva. En cuanto a tu dinero, evitá inversiones apresuradas y escuchá los consejos de tu entorno laboral para mantener la estabilidad que dicta el zodiaco hoy.

Hoy se sentirá lleno de confianza con usted mismo y podrá concretar todos los planes que tiene en mente. Aunque no lo crea, deberá guiarse por sus instintos.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el sábado 15 de agosto

Amor: En este día, la Luna es su signo lo dotará de encanto y magnetismo. Procure aumentar la seducción y entregarse al amor sin miedos y perjuicios.

Riqueza: No haga inversiones arriesgadas que pueden dar como resultado una crisis económica. Escuches los consejos de sus compañeros de trabajo, evite ser terco.

Bienestar: Modere los excesos en las comida, sino le repercutirá en el sistema digestivo. En caso que le cueste hacerlo solo, busque ayuda en un profesional de la medicina.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Trate de no inquietarse en este día, ya que todo se desarrollará a un ritmo increíblemente lento. Por más que lo apure, no podrá modificarlo.

Amor: Suéltese a la conquista inesperada en el amor, ya que nadie podrá ceder a sus encantos. Acérquese a esa persona que le gusta y declárele su amor.

Riqueza: Florecerán muchos imprevistos por esos asuntos de dinero que existen en el área familiar, mantenga la calma y aclare la situación lo antes posible.

Bienestar: No permita que sus dudas lo paralicen. Transitará por una etapa donde podrá definir su vocación o realizar algunos cambios en su vida personal.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |