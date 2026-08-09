Las predicciones de Jimena La Torre: conocé tu horóscopo para la semana del 10 al 16 de agosto y el impacto del eclipse solar
Qué le depara a cada signo con la llegada de la luna nueva y el eclipse; cuál es la carta de la suerte de cada uno
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Jimena La Torre publicó sus predicciones para la semana que va del lunes 10 al domingo 16 de agosto. La astróloga manifestó, mediante un video publicado en su cuenta de YouTube, que este período de siete días estará marcado por la llegada de la luna nueva y el eclipse.
Las predicciones para cada signo del Zodíaco en esta semana
Aries
El eclipse total de luna nueva marca un comienzo profundo en el amor para los arianos.
- Carta de la suerte: Cuatro de Bastos. Trae momentos de celebración, armonía familiar y consolidación de metas compartidas.
Tauro
El eclipse total de luna nueva renueva las emociones y transforma la forma de amar en los taurinos
- Carta de la suerte: Tres de Oros. Promueve el trabajo en equipo, la construcción conjunta y el crecimiento paulatino en tus proyectos.
Géminis
El eclipse total de luna nueva impulsa conversaciones que cambiarán la vida afectiva de los geminianos.
- Carta de la suerte: Sota de Espadas. Aporta agilidad mental, curiosidad y la claridad para comunicar tus verdades con decisión.
Cáncer
Los nacidos en Cáncer renovarán sus necesidades emocionales y eso llevará al inicio de un nuevo ciclo sentimental.
- Carta de la suerte: Reina de Copas. Te brinda empatía profunda, intuición afinada y un cuidado amoroso para sanar tus vínculos.
Leo
El eclipse total de luna nueva invita a los leoninos a dejar atrás cuentas pendientes para abrirse al amor.
- Carta de la suerte: As de Bastos. Enciende la pasión, la energía vital y el impulso creador para dar inicios llenos de entusiasmo.
Virgo
El eclipse total de luna nueva transforma la manera de disfrutar los vínculos para los nacidos bajo el signo de Virgo.
- Carta de la suerte: Cuatro de Oros. Otorga firmeza y seguridad para proteger tus logros y mantener el equilibrio material y afectivo.
Libra
Para los libranos, el eclipse total de luna nueva favorece nuevos comienzos en la pareja y encuentros importantes.
- Carta de la suerte: La Fuerza. Te da la paciencia, el dominio propio y la valentía para superar cualquier obstáculo con suavidad.
Escorpio
El eclipse total de luna nueva despierta emociones en los nacidos en Escorpio, quienes impulsan un renacimiento afectivo.
- Carta de la suerte: Sota de Copas. Anuncia la llegada de mensajes afectuosos, sorpresas emocionales y la apertura de tu sensibilidad.
Sagitario
El eclipse total de luna nueva te lleva a explorar una nueva forma de amar para los sagitarianos.
- Carta de la suerte: Sota de Bastos. Inspira nuevas aventuras, vitalidad y la curiosidad necesaria para explorar caminos desconocidos.
Capricornio
El eclipse total de luna nueva fortalece a los capricornianos que tienen bases sólidas en el amor.
- Carta de la suerte: Siete de Oros. Representa la paciencia para ver madurar tus frutos y la recompensa al esfuerzo sostenido.
Acuario
El eclipse total de luna nueva marca un cambio importante en la vida sentimental de los acuarianos.
- Carta de la suerte: Seis de Espadas. Guía la transición hacia aguas más calmas, dejando atrás la turbulencia para sanar la mente.
Piscis
Para los piscianos, el eclipse total de luna nueva potencia la intuición y la sensibilidad en el amor.
- Carta de la suerte: Rey de Bastos. Infunde liderazgo, visión clara y la seguridad para guiar tu destino con pasión y certeza.