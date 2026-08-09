Las predicciones de Jimena La Torre: conocé tu horóscopo para la semana del 10 al 16 de agosto y el impacto del eclipse solar

Jimena La Torre publicó sus predicciones para la semana que va del lunes 10 al domingo 16 de agosto. La astróloga manifestó, mediante un video publicado en su cuenta de YouTube, que este período de siete días estará marcado por la llegada de la luna nueva y el eclipse.

Predicción de Jimena La Torre

Las predicciones para cada signo del Zodíaco en esta semana

Aries

El eclipse total de luna nueva marca un comienzo profundo en el amor para los arianos.

Carta de la suerte: Cuatro de Bastos. Trae momentos de celebración, armonía familiar y consolidación de metas compartidas.

Tauro

El eclipse total de luna nueva renueva las emociones y transforma la forma de amar en los taurinos

Carta de la suerte: Tres de Oros. Promueve el trabajo en equipo, la construcción conjunta y el crecimiento paulatino en tus proyectos.

A cada signo le depara algo distinto Shutterstock

Géminis

El eclipse total de luna nueva impulsa conversaciones que cambiarán la vida afectiva de los geminianos.

Carta de la suerte: Sota de Espadas. Aporta agilidad mental, curiosidad y la claridad para comunicar tus verdades con decisión.

Cáncer

Los nacidos en Cáncer renovarán sus necesidades emocionales y eso llevará al inicio de un nuevo ciclo sentimental.

Carta de la suerte: Reina de Copas. Te brinda empatía profunda, intuición afinada y un cuidado amoroso para sanar tus vínculos.

Leo

El eclipse total de luna nueva invita a los leoninos a dejar atrás cuentas pendientes para abrirse al amor.

Carta de la suerte: As de Bastos. Enciende la pasión, la energía vital y el impulso creador para dar inicios llenos de entusiasmo.

Virgo

El eclipse total de luna nueva transforma la manera de disfrutar los vínculos para los nacidos bajo el signo de Virgo.

Carta de la suerte: Cuatro de Oros. Otorga firmeza y seguridad para proteger tus logros y mantener el equilibrio material y afectivo.

Cómo repercute el eclipse, según Jimena La Torre

Libra

Para los libranos, el eclipse total de luna nueva favorece nuevos comienzos en la pareja y encuentros importantes.

Carta de la suerte: La Fuerza. Te da la paciencia, el dominio propio y la valentía para superar cualquier obstáculo con suavidad.

Escorpio

El eclipse total de luna nueva despierta emociones en los nacidos en Escorpio, quienes impulsan un renacimiento afectivo.

Carta de la suerte: Sota de Copas. Anuncia la llegada de mensajes afectuosos, sorpresas emocionales y la apertura de tu sensibilidad.

Sagitario

El eclipse total de luna nueva te lleva a explorar una nueva forma de amar para los sagitarianos.

Carta de la suerte: Sota de Bastos. Inspira nuevas aventuras, vitalidad y la curiosidad necesaria para explorar caminos desconocidos.

Esto dicen los astros para esta semana

Capricornio

El eclipse total de luna nueva fortalece a los capricornianos que tienen bases sólidas en el amor.

Carta de la suerte: Siete de Oros. Representa la paciencia para ver madurar tus frutos y la recompensa al esfuerzo sostenido.

Acuario

El eclipse total de luna nueva marca un cambio importante en la vida sentimental de los acuarianos.

Carta de la suerte: Seis de Espadas. Guía la transición hacia aguas más calmas, dejando atrás la turbulencia para sanar la mente.

Piscis

Para los piscianos, el eclipse total de luna nueva potencia la intuición y la sensibilidad en el amor.