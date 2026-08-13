Conocé tu toróscopo de hoy: así impacta la energía de Mercurio en Leo este fin de semana, según tu ascendente

El Sol continúa su recorrido por Leo y todavía se siente el efecto del eclipse solar del 12 de agosto. Aunque su impacto implica un proceso largo de seis meses, poco a poco aparece un nuevo modo de relacionarnos con el éxito y el reconocimiento. Los tránsitos de Mercurio y Júpiter en Leo también colaboran con su energía de autenticidad para animarnos a dejar de lado la búsqueda de validación externa. Estos movimientos atraviesan a todos los signos, pero en mayor medida a los fijos (Tauro, Leo, Escorpio y Acuario).

Si querés saber cómo impactan estos tránsitos, es importante conocer tu ascendente para ver qué zonas de tu carta natal recorren los planetas.

La temporada de Leo impacta en todos los signos y ascendentes (imagen ilustrativa generada con IA)

Ascendente en Aries

Información importante: Marte (tu regente) ingresó en Cáncer y activa la zona de tu carta natal asociada a lo familiar y el hogar. La propuesta de este tránsito es simple pero profunda: la contención afectiva y emocional es tan necesaria en tu día a día como la acción y el riesgo. A su vez, el eclipse solar trae mayor sensibilidad: escuchate.

Tip: no todo se resuelve pensando.

Ascendente en Tauro

Venus (tu regente) continúa su recorrido por Libra y te recuerda que el bienestar emocional también depende de cómo organizás tu día a día. El eclipse solar puede haber revelado nuevas prioridades que piden ser incorporadas en tu rutina.

Tip: no tengas miedo de cambiar lo que ya no funciona.

Ascendente en Géminis

Mercurio (tu regente) ingresó en Leo y rápidamente conecta con Júpiter (planeta de la expansión) en ese signo. Esta configuración es interesante porque trae preguntas que atañen a lo que le da sentido a tu día a día: ¿por qué hacés lo que hacés? ¿estás accionando en piloto automático o sos consciente de tus búsquedas vitales? El eclipse solar suma interrogantes sobre cómo imaginás tu futuro.

Tip: salí de la zona cómoda.

Esto nos dicen los astros

Ascendente en Cáncer

La Luna (tu regente) se encuentra en fase creciente después del eclipse solar en Leo y te propone mirar para adelante, dejar atrás la interpretación de lo que ya pasó. El ingreso de Marte (planeta de la acción) en tu signo te suma gran disponibilidad para recuperar energía y reconectar genuinamente con tu familia.

Tip: pensar distinto no es un problema.

Ascendente en Leo

Información importante para vos: tu temporada alcanzó su clímax con el eclipse solar en tu signo. Si bien se trata de un proceso de seis meses, puede ser que los días aledaños al eclipse tengas menos energía ya que estás bajo su impacto. La recomendación es ejercitar el registro de lo que vas sintiendo sin sobreanalizar y no forzar conclusiones.

Tip: los cambios no son prolijos.

Ascendente en Virgo

Mercurio (tu regente) ingresó en Leo y rápidamente conecta con Júpiter (planeta de la expansión) en ese signo. Esta configuración es interesante porque te saca del automatismo con que hacés algunas cosas y te pide que le pongas corazón a aquello con lo que querés comprometerte. El eclipse solar dejó varias preguntas pero también una enseñanza amorosa: podés pedir ayuda.

Tip: no dan premios por ser autosuficiente.

Qué deparan los astros para este fin de semana Shutterstock

Ascendente en Libra

Venus (tu regente) continúa su recorrido en tu signo, y colabora con una sensación interna de armonía que reconforta enormemente. El eclipse solar en Leo dio inicio a un ciclo de seis meses pero es posible que ya sea visible qué aspectos de tu vida necesitan más equilibrio.

Tip: elegí desde el deseo y no desde el deber.

Ascendente en Escorpio

Plutón (tu regente) continúa su recorrido por los primeros grados de Acuario y mantiene activa la zona de tu carta natal asociada a la familia con energía de transformación. Es posible que cada vez sea más evidente que hay algunos aspectos vinculares que no querés repetir más. El eclipse solar en Leo activa la zona de tu carta asociada al trabajo y te muestra la importancia de volver a pensar a largo plazo.

Tip: escuchá ese desencanto.

Ascendente en Sagitario

Júpiter (tu regente) continúa su recorrido por Leo y este fin de semana se une en conjunción con Mercurio en este signo. Esta interacción favorece una negociación. Es un buen momento para pedir ayuda para que te acompañen en tus proyectos creativos y vocacionales. El eclipse solar en Leo también irradia en la zona de tu carta natal asociada al extranjero y puede ser una oportunidad para activar contactos internacionales.

Tip: transmití lo que te apasiona.

A cada ascendente le depara algo distinto

Ascendente en Capricornio

Saturno (tu regente) continúa su marcha retrógrada por Aries y este cambio de dirección te invita a revisar el modo en que asumís tus responsabilidades en tu familia. Es un buen momento para dejar atrás la fantasía de ser quien sostiene toda la estructura. El eclipse solar en Leo da inicio a un ciclo de seis meses que puede ayudar a redistribuir tu energía de un modo más amable con vos.

Tip: vos también merecés cuidado.

Ascendente en Acuario

Información importante para vos: el eclipse solar en Leo, tu eje complementario, y los recorridos de Júpiter y Mercurio en ese signo activan la zona de tu carta natal asociada a la pareja con alto voltaje de romanticismo y entusiasmo. Es una gran oportunidad para poner en primer plano el erotismo y lo que te enciende, para entregarte sin miedo en una relación.

Tip: la reciprocidad no se puede medir, pero sí se puede sentir.

Ascendente en Piscis

Neptuno (tu regente) continúa su marcha retrógrada en Aries y te invita a revisar la relación entre tus deseos y lo que hacés para que se concreten. El eclipse solar en Leo, poco a poco, abre espacio para imaginar un comportamiento distinto en el modo en que accionas a favor de lo que querés.