Horóscopo de Libra sábado 29 de agosto: priorizá tus proyectos

En este sábado 29 de agosto, los nacidos bajo el signo de Libra deben realizar un balance honesto sobre aquello que realmente merece su atención. Según las predicciones y recomendaciones astrológicas de este horóscopo, es fundamental que dejes de lado las actitudes dominantes en el amor para permitir que tu pareja se exprese con libertad. En cuanto a tu riqueza y vida profesional, este es el momento ideal para presentar esos proyectos que guardaste hace tiempo; confía plenamente en tu talento, ya que el éxito está cerca. Finalmente, para mejorar tu bienestar, te sugerimos conectar con tu mundo interno a través de actividades artísticas como el canto o la pintura, ya que te ayudarán a alcanzar la paz que necesitás dentro del zodiaco.

Intente definir cuales son las verdaderas prioridades en su vida y luego dedíquese a aquello que no merece tanto atención. No desperdicie mal el tiempo.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el sábado 29 de agosto

Amor: Facilítele más libertad a su alma gemela, deje de obligarla a hacer cosas que no quiere. Deje de ser tan dominante con las personas que quiere.

Riqueza: Sin dudarlo, presente algunos de los proyectos que tiene mente hace tiempo y confíe en su propia capacidad. Sepa que tendrá mucho éxito en pocos días.

Bienestar: Relaciónese con sus necesidades más internas. Busque información sobre actividades vinculadas al arte como el canto, el baile o la pintura. Elija la que más le gusta.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Aunque le cueste demasiado, intente sostener la autoestima alta, no claudique. Esto lo ayudará a obtener sus logros tan deseados y cumplir con sus propósitos.

Amor: Si la persona que tanto le agrada se cruza en su camino, no dude en revelarle lo que usted siente por ella. Sostenga un contacto más cercano aunque sea telefónicamente.

Riqueza: Reflexione acerca de los pro y contra que surgirá sobre ese proyecto comercial que emprenderá. Procure evaluar cada acción antes de tomar alguna decisión.

Bienestar: Procure sumergirse en su interior, donde allí seguro encontrará la paz que tanto necesita. Destínese un tiempo del día para reflexionar en soledad.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |