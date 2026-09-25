Horóscopo de Libra viernes 25 de septiembre: tomá decisiones hoy

En este viernes 25 de septiembre, tu intuición será la guía fundamental para sortear los desafíos que se presentan. Según las predicciones y recomendaciones astrológicas para Libra en este horóscopo, deberás poner especial cuidado en tu salud y bienestar, ya que el estrés acumulado podría afectar tu ánimo. En el plano del amor, será vital que negocies con paciencia los planes del fin de semana con tu pareja, mientras que en el ámbito de la riqueza y el trabajo, te convendrá tomar distancia de las personas negativas y enfocarte exclusivamente en tus objetivos personales para no ceder ante las tensiones del día en el zodiaco.

Despreocúpese, ya que su capacidad para tomar decisiones se combinará con la sensibilidad e intuición. Gracias a estas, decidirá de manera correcta.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el viernes 25 de septiembre

Amor: Si tiene pensado salir con sus amigos, prepárese ya que necesitará negociar con su alma gemela la elección de las salidas para este fin de semana.

Riqueza: Sepa que transitará por momentos tensos en el campo profesional. Necesitará tomar un poco de distancia y protegerse de las personas negativas.

Bienestar: Hoy su tensión y nerviosismo gobernarán su animo. Actúe con cuidado, ya que el exceso de tensiones podría influir en su organismo. Momento de relajarse.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Prepárese, ya que en estos días se le acentuará su capacidad imaginativa y fantasiosa en todos los proyectos que deba emprender. Aproveche y haga uso de ellas.

Amor: Mientras utilice una actitud serena y compasiva podrá superar cualquier conflicto amoroso. Intente complacer a su alma gemela en todo lo que pueda.

Riqueza: Busque un nuevo estilo o técnica laboral para poder cumplir con todas las metas y además concluya con los proyectos inconclusos que tiene hace meses.

Bienestar: Intente ahondar en lo espiritual. De esta forma, podrá vivir una experiencia muy enriquecedora que hace tiempo estaba buscando para su vida personal.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |