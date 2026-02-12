Horóscopo de Piscis de hoy: jueves 12 de febrero de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del jueves 12 de febrero en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Piscis
- 1 minuto de lectura'
Será un período optimo para comenzar a madurar en su vida personal. Intente realizar actividades que le llenen el alma y le fortalezcan su espíritu.
Fechas: 20 de Febrero al 20 de Marzo
Qué le espera a Piscis el jueves 12 de febrero
Amor: Algunos problemas externos a su pareja, podrían afectar de manera negativa a su relación amorosa. Trate de hablar con su enamorado y aclarar las cosas.
Riqueza: En pocos días, se reactivaran todos los planes pendientes y así logrará llevar a cabo algunos proyectos postergados que tiene en la vida hace tiempo.
Bienestar: Anótese en algún curso on line y comience lo antes posible a realizar yoga. De esta forma, podrá equilibrar su salud físicas y psíquica.
Qué decía el horóscopo de Piscis en el día de ayer
Hoy se sentirá una persona más fuerte gracias a esos cambios rotundos que vivió hace meses atrás. Trate de usar esa energía para emprender cosas nuevas.
Amor: Sepa que si reprime sus sentimientos, es probable que confunda a su alma gemela. Demuestre lo que siente y piensa en cada momento que lo exprese.
Riqueza: Momento oportuno para montar ese negocio que tiene pendiente. Deje de seguir dudando y abandone los miedos que tiene para invertir en el mismo.
Bienestar: Si se siente excedido de peso, procure hacer un cambio en su rutina. Sepa que con una dieta basada en frutas, verduras y mucho liquido, podrá depurar su cuerpo.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |