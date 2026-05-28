Horóscopo de Piscis de hoy: jueves 28 de mayo de 2026

Cuando entienda que si abandona su ambición desmedida, en poco tiempo podrá empezar a tener mayor confianza en usted mismo ya que saldrá todo como esperaba.

Fechas: 20 de Febrero al 20 de Marzo

Qué le espera a Piscis el jueves 28 de mayo

Amor: No se deje tentar por la atracción de un viejo amor, ya que podría correr el riego de repetir la historia y volverá a sufrir su corazón. Piense bien.

Riqueza: Jornada para dejar al margen sus contradicciones y utilizar una buena estrategia laboral. Contará con muy buenas energías y esto repercutirá en su suerte.

Bienestar: Por más que las cosas no salga como esperaba, no piense que la mala suerte lo acompaña. Disfrute de un día tranquilo dentro o fuera de su hogar.

Qué decía el horóscopo de Piscis en el día de ayer

Deslíguese de los problemas ajenos ya que pueden esperar para otro momento. En esta jornada, trate de ocuparse de sus necesidades personales.

Amor: En caso que su pareja se encuentre deprimida, trate de animarla. No la obligue para que cambie de actitud, intente brindarle su apoyo incondicional.

Riqueza: Ya es la hora para saldar sus deudas personales e impuestos pendientes. Evite dejarse estar, caso contrario, los intereses le absorberán todo sus ahorros.

Bienestar: Seguramente, se despierte un tanto angustiado por una situación que vivo ayer y no fue muy grata. Relájese, ya que durante el día ira desapareciendo esa sensación.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |