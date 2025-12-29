Horóscopo de Piscis de hoy: lunes 29 de diciembre de 2025

Transitará una jornada donde se reencontrará con su natural entusiasmo. Prepárese, ya que será una etapa optima para tomar decisiones importantes.

Fechas: 20 de Febrero al 20 de Marzo

Qué le espera a Piscis el lunes 29 de diciembre

Amor: Esta noche, tendrá la posibilidad de expresar con espontaneidad y sin inhibiciones su intimidad. La pasión será fundamental para su vínculo amoroso.

Riqueza: Tendrá al máximo su agilidad mental y esto le ayudará a expresar sus ideas con claridad. Establezcas metas claras y analice cada uno de sus proyectos.

Bienestar: Deje de negarse y asista a su medico clínico de confianza para hacerse un chequeo. No se olvide que tiene que controlar el colesterol y su peso.

Qué decía el horóscopo de Piscis en el día de ayer

