Horóscopo de Piscis de hoy: lunes 29 de diciembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del lunes 29 de diciembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Piscis
Transitará una jornada donde se reencontrará con su natural entusiasmo. Prepárese, ya que será una etapa optima para tomar decisiones importantes.
Fechas: 20 de Febrero al 20 de Marzo
Qué le espera a Piscis el lunes 29 de diciembre
Amor: Esta noche, tendrá la posibilidad de expresar con espontaneidad y sin inhibiciones su intimidad. La pasión será fundamental para su vínculo amoroso.
Riqueza: Tendrá al máximo su agilidad mental y esto le ayudará a expresar sus ideas con claridad. Establezcas metas claras y analice cada uno de sus proyectos.
Bienestar: Deje de negarse y asista a su medico clínico de confianza para hacerse un chequeo. No se olvide que tiene que controlar el colesterol y su peso.
