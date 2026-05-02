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Horóscopo de Piscis de hoy: sábado 2 de mayo de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del sábado 2 de mayo en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Piscis

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LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Piscis de hoy: sábado 2 de mayo de 2026
Horóscopo de Piscis de hoy: sábado 2 de mayo de 2026

En este día, deberá extremar su paciencia al máximo. Sepa que no debe desesperarse si hoy siente que las obligaciones lo superan más de lo habitual.

Fechas: 20 de Febrero al 20 de Marzo

Qué le espera a Piscis el sábado 2 de mayo

  • Amor: No dude e invite a cenar a su alma gemela a ese sitio que tanto le gusta a ella. Acérquese y bríndele el cariño que le esta reclamando hace tiempo.
  • Riqueza: Siéntase orgulloso, ya que cuenta con la ayuda de su grupo de trabajo y de esta forma podrá llegar a tiempo con todos los objetivos que se propuso.
  • Bienestar: Vea como hacer para quitarse las cuestiones que le hacen mal a su vida y lo afectan físicamente. Hoy distráigase y olvídese de los problemas.

Qué decía el horóscopo de Piscis en el día de ayer

Esta jornada deberá dedicarla a aprender de las experiencias negativas y positivas que viva. De esta forma, mañana podrá enseñarle a otros lo vivido.

  • Amor: Comience a dedicarle más tiempo a su familia, ya que hace meses está un poco alejado de la misma. Hágase un tiempo para visitarla en los fin de semana.
  • Riqueza: No permita que los contratiempos domésticos le entorpezcan su rendimiento laboral. Si tiene algún problema familiar, trate de dejarlo en su casa.
  • Bienestar: Contribuya en alguna actividad solidaria, le hará cultivar y fortalecer su espiritualidad. Concurra a esa reunión barrial donde fue invitado en mas de una oportunidad.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
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