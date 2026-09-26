Horóscopo de Piscis sábado 26 de septiembre: gestioná tus emociones

En esta jornada del sábado 26 de septiembre, los piscianos tienen ante sí una oportunidad única de crecimiento personal. Según las predicciones y recomendaciones astrológicas de nuestro horóscopo, es fundamental que aproveches las lecciones aprendidas para convertirte en un guía para quienes te rodean. En el terreno del amor, evitá que el resentimiento nuble tu juicio y priorizá la claridad al tomar decisiones. Por otro lado, tu rendimiento en el dinero y el ámbito profesional será muy alto si te mantienes enfocado en el trabajo duro. Finalmente, no olvides dedicar tiempo a tu bienestar y salud emocional participando en actividades solidarias o encuentros vecinales que nutran tu espíritu dentro del zodiaco.

Esta jornada deberá dedicarla a aprender de las experiencias negativas y positivas que viva. De esta forma, mañana podrá enseñarle a otros lo vivido.

Fechas: 20 de Febrero al 20 de Marzo

Qué le espera a Piscis el sábado 26 de septiembre

Amor: Sea prudente y tenga más cuidado cuando decide. Prepárese, ya que hoy el rencor no lo dejará actuar equilibradamente en la toma de una decisión amorosa.

Riqueza: Prepárese, ya que será una jornada laboral muy productiva. Sepa que si trabaja duro, no tendrá ningún inconveniente para conseguir todo lo que quiere.

Bienestar: Contribuya en alguna actividad solidaria, le hará cultivar y fortalecer su espiritualidad. Concurra a esa reunión barrial donde fue invitado en mas de una oportunidad.

Qué decía el horóscopo de Piscis en el día de ayer

Sepa que deberá desarrollar su fuerza de espíritu y recargar al máximo el aura para los tiempos buenos que se acercan. Prepárese pata disfrutar.

Amor: Momento para conservar la armonía con su alma gemela. No deje que los celos alimenten sus deseos de venganza, deje de ver fantasmas donde no los hay.

Riqueza: Procure no desperdiciar las energías en ese negocio que pretende montar sin medir las consecuencias, ya que luego se arrepentirá y podrá perder dinero.

Bienestar: No dude y emplee la aromaterapia para hacer una limpieza energética en su casa. Intente renovar las energías estancadas y negativas en su hogar.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |