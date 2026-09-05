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Horóscopo de Piscis sábado 5 de septiembre: suavizá tu carácter

Los piscianos deben "flexibilizar su mirada sobre los demás y potenciar sus metas profesionales", siguiendo las recomendaciones astrológicas y las predicciones de hoy

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LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Piscis sábado 5 de septiembre: suavizá tu carácter
Horóscopo de Piscis sábado 5 de septiembre: suavizá tu carácter

En este sábado 5 de septiembre, los nacidos bajo el signo de Piscis reciben recomendaciones astrológicas clave para mejorar su presente. Según el horóscopo, es un día ideal para dejar de lado las posturas rígidas y el juicio hacia los otros, permitiéndote sanar vínculos familiares, especialmente con tus hermanos. En el plano del dinero y el trabajo, se presentan oportunidades valiosas para consolidar proyectos junto a tu socio, siempre que actúes con determinación y criterio. Por otro lado, tu salud y bienestar demandan atención especial: cuidate de los cambios bruscos de temperatura para proteger tus vías respiratorias. Integrar estas predicciones del zodiaco te ayudará a transitar una jornada más armoniosa y equilibrada en todas las áreas de tu vida.

Cuando deba dar una opinión de alguna persona, trate de censurar menos y no juzgar a los demás sin conocerlos. Abandone esa posición autoritaria que tiene.

Fechas: 20 de Febrero al 20 de Marzo

Qué le espera a Piscis el sábado 5 de septiembre

  • Amor: Si esta distanciado de sus hermanos, intente reunirse con ellos y aclaren las diferencias que existen entre ambos. No deje pasar más el tiempo.
  • Riqueza: Momento para poner en práctica ese proyecto junto a su socio. Procure desenvolverse con firmeza y evalúe las oportunidades que le ofrece el mercado económico.
  • Bienestar: Procure cuidarse de los cambios de temperatura que últimamente ha estado sufriendo, ya que podría afectarle las vías respiratorias y recaer con una gripe.

Qué decía el horóscopo de Piscis en el día de ayer

Prepárese, ya que hoy podría recibir diferentes criticas en torno a sus reacciones emocionales. Comprenda que si las escucha, podrá mejorar en poco tiempo.

  • Amor: Momento optimo para limar todas las asperezas que tiene con sus familiares. De esta forma, verá que pronto las relaciones afectivas mejorarán.
  • Riqueza: Aléjese de las distracciones y aprenda a razonar correctamente. Deje a un lado todos sus instintos, si no quiere cometer un error financiero.
  • Bienestar: No se sugestione, si es necesario pida disculpas y reconozca sus errores. Sepa que podría equivocarse, ya que estará propenso a las sospechas.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
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