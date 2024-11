Pitty, la numeróloga, reveló qué te deparará el 2025 según tu año de nacimiento

Cada vez falta menos para que finalice el año y comience uno nuevo. Por eso, muchas personas se entusiasman con lo que les deparará en este nuevo ciclo en cuento al amor, el dinero, el trabajo y las relaciones sociales. En este sentido, Pitty, la numeróloga, compartió las predicciones para el 2025, según el año de nacimiento de cada persona.

Para todo el que quiera saber qué es lo que le puede pasar el próximo año, a través de un video compartido en su perfil de Instagram, Pitty reveló la cuenta que se debe hacer con los números del año del nacimiento. Según el resultado, se podrá llegar a la esperada predicción.

Para llegar al resultado, hay que sumar los dos últimos dígitos de tu año de nacimiento.⁣⁣ Cada uno debe llegar a un solo número. “Por ejemplo, si naciste en 1977, vas a sumar 7+7. Y lo vas a dejar de un solo dígito del 1 al 9″, indicó. Es decir, el resultado sería 14 y la suma de 1+4 da 5; entonces, ese sería el número final. En el único momento en el que no se descompone en un solo dígito es con el 11, “el número maestro”, según explicó la especialista.

Las predicciones de Pitty, la numeróloga, para el 2025:

Si te dio 1: va a hacer que transformes tu vida. Enero es clave y vas a tomar decisiones de volver a empezar.⁣

Si te dio 2: ideal para la pareja, vas a estar muy conectado con el amor, siendo protagonista en los sentimientos y muy activo en febrero.⁣

Si te dio 3: te va a tener muy activo, con nuevos emprendimientos y, sobre todo, para nuevas experiencias significativas de la vida. Es muy lindo año.⁣

Si te dio 4: te va a traer cambios de trabajo, sobre todo, posibilidades de ventas, compras, nuevas estructuras y tu despegue económico.⁣

Si te dio 5: te va a poner con grandes cambios, como mudanzas, traslados, viajes y un cambio de rumbo en tu vida.

Si te dio 6: va a ser ideal para resolver temas familiares, si estás buscando un bebé es un año ideal para eso. Si querés que la vida y la casa esté en armonía, también vas a estar muy conectado.⁣

Si te dio 7: es un año para quedarse con los brazos cruzados, meditar, pensar, ordenar y estudiar.⁣

Si te dio 8: te transforma la vida, te pide que cambies, que te muevas, un año que se potencia en tu vida.⁣

Si te dio 9: te habla de la finalización de un ciclo, también aparecen amores, relaciones nuevas, vínculos y, sobre todo, finalización de una forma de vida.⁣

Si te dio 11: es un año para casarte o separarte, es un año de mucha evolución espiritual.⁣

Pitty explicó cómo conocer lo que te deparará el 2025 si sumás los últimos dos números de tu año de nacimiento (Foto/Instagram: @pitty_la_numerologa_)

⁣”Hacé el tuyo y te voy a leer cuál es el año que te acompaña en el 2025″, concluyó Pitty, la numeróloga. Tras ello, miles de seguidores se tomaron unos segundos para consultar qué les deparará el año que viene. “¡Ay mi Dios! Será que el universo me dice sí, que así sea gracias, gracias, gracias”; “Gracias totalmente de acuerdo, finalicé formación profesional y vamos por más” y “Bueno... No me esperaba tal noticia del 11″, fueron algunos de los mensajes de los usuarios en la caja de comentarios.

Ahora, cualquier podrá tener una noción de lo que se vendrá en el 2025, lleno de expectativas, cambios y bienestar.

