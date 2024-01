escuchar

Tras la escandalosa separación que atravesó con Rodrigo De Paul, padre de sus dos hijos, Camila Homs decidió apostar nuevamente al amor y a principios de junio del año pasado oficializó su romance con José “El Principito” Sosa. En los últimos días, trascendió que la pareja estaría planificando convivir y ante este panorama, Pitty, la numeróloga, hizo una impactante revelación que sorprendió a más de uno.

Pitty, la numeróloga, sorprendió a todos con su contundente predicción (Foto: captura TV)

Fue durante su visita a LAM (América TV) que Verónica Asad realizó un contundente vaticinio sobre el futuro de la modelo y el futbolista: “Cami tiene posibilidades de embarazo”.

Pero esta no es la primera vez que Homs afronta rumores de embarazo. A finales de 2023, las especulaciones de que la ex del campeón del mundo estaría en la dulce espera cobraron fuerzas; sin embargo, la madre de la joven de 27 años habló en aquel entonces con Socios del espectáculo (eltrece) y aseguró que su hija no está embarazada.

Pero las dudas siguen cobrando fuera. Por eso, al escuchar su predicción, los panelistas de LAM quisieron saber también qué les deparará el destino a Tini Stoessel y De Paul, de quienes se especula una posible reconciliación.“Para Tini y De Paul hay nuevos reencuentros. Puede haber una vueltita. Pero no sé si es una pareja definitiva. Ellos tienen un encuentro”, dijo la numeróloga.

Pero antes de cerrar, reveló un dato que dejó perplejo a todos en el estudio. “En las parejas del ambiente van a haber muchos cambios”, sentenció.

La prueba que muestra la posible convivencia entre Cami Homs y José Sosa

Desde que oficializaron su romance, la modelo y el jugador de fútbol de Estudiantes de la Plata no se esconden de las cámaras y se muestran más enamorados que nunca. A finales de diciembre, trascendió la noticia de que ambos decidieron dar un gran paso en su relación y apostarían a la convivencia.

El beso entre Camila Homs y su novio, José Sosa, durante un día de playa en Punta del Este con familia y amigos RS fotos

Fue Estefi Berardi en Mañanísima (eltrece), quien detalló que la joven de 27 años realizó una solicitud de alquiler en un exclusivo bario privado para vivir con el futbolista.

“Hay una pareja que me acabo de acordar que fue primicia mía, porque los enganché yo cuando empezaron a salir. Son dos bombas. Están no hace tanto tiempo, pero es como muy intenso y van viento en popa”, comenzó diciendo la panelista, en un tono enigmático.

Asimismo, dejó en claro los detalles de este importante paso. “Tengo la prueba, porque enviaron la solicitud de admisión para irse a vivir a este country. Es un lugar donde viven varios del ambiente, por ejemplo, Daddy Brieva y La Chipi viven ahí, Eliana Guercio y Chiquito Romero”, sumó y continuó: “Son millonarios, los dos son famosos. Uno por su trabajo y otro heredado. Él pertenece al mundo del deporte”.

Una vez que dio a conocer los nombres, dejó en claro que la relación no para de fluir y la idea de vivir juntos, acompañados por sus respectivos hijos, es un hecho. “Convivencia, están a full, súper enamorados, no para de crecer esta pareja”, indicó y aclaró: “Se fueron a vivir juntos a Hudson, José Sosa y Cami Homs, viento en popa esta pareja, convivencia. Quiero mostrar la prueba”.