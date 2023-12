escuchar

Este jueves por la noche, desde LAM (América TV) revelaron una enigmática separación en la farándula argentina. Tras días de misterio, finalmente se dio a conocer que Pitty, la numeróloga, y quien era su marido, José María Zozaya, terminaron de la peor manera. En medio del quiebre nació una disputa económica, a raíz del negocio que mantenían juntos dentro de la numerología y las cuestiones esotéricas. Desde ambos lados conversaron con la panelista Maite Peñoñori y las versiones fueron muy distintas.

Todas las semanas la farándula nacional da de qué hablar entre romances inesperados, separaciones escandalosas, anuncios de embarazos y denuncias judiciales. En esta ocasión, Ángel de Brito le dio el pie a Maite Peñoñori para contar todo lo que sabía sobre la separación de la reconocida Verónica Asad, más conocida como Pitty, la numeróloga.

“Está separada de su marido, con el que llevaba 15 años juntos, pero no estaban casados por papeles. Solamente por unión convivencial. Él se llama José María Zozaya, está judicializado. Las versiones son muy distintas de un lado y del otro”, introdujo la panelista y luego contó lo que habló off the record con ambos protagonistas. “A mí Pitty lo que me dice es ‘yo lo enganché en algo y le dije cortamos’. La reacción de él fue empezar a reclamarle guita”, indicó.

Si bien hace un año hicieron una especie de ritual parecido a la renovación de votos, la pareja decidió no continuar su vínculo amoroso. Todo esto se da en un momento delicado para la numeróloga, ya que su padre atraviesa un difícil presente de salud. Ella le pidió un tiempo para poder sobrellevar lo que le estaba pasando con su progenitor, quien lucha por su vida, y después arreglar la cuestión económica de la separación.

Pero la situación de José María no es la mejor. “Él está viviendo en Rafael Castillo, en una situación bastante precaria. Tiene dos horas de colectivos para ver a los hijos. Ella después le va a dar un departamento. Me dijo: ‘la que hizo la plata todos estos años era yo, la que le pagaba un sueldo era yo’”, explicó Maite.

Del otro lado, el hombre aseguró que comenzaron juntos en este rubro y que ambos acordaron que lo mejor sería que ella sea la cara visible de este negocio en televisión. Además, él aseguró que tiene conocimientos en numerología y cuestiones esotéricas. “A mí Pitty me dijo que no”, indicó la angelita.

Como si esto fuera poco. Ambos afrontan una demanda. “Ella dice que él creó una empresa fantasma que se llamaría Mouse de Chocolate y facturaba de manera extraordinaria, porque la plata ella se la pasaba a él. Él dice que no, que no tiene un mango. Él se separó porque no la amaba más y ella se enojó. Son dos versiones muy distintas”, manifestó la panelista.

Las cámaras de LAM fueron a buscar las declaraciones del hombre en cuestión luego de la audiencia en la Justicia, pero le pusieron una medida cautelar para no dar declaraciones en los medios de comunicación. “Ella me dice que él no está bien psicológicamente y que la amenaza era esta, salir a hablar en los medios”, concluyó la periodista con respecto a esta escandalosa situación.

