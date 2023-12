escuchar

Con el correr del tiempo, Antonela Roccuzzo y Lionel Messi se consolidaron como una de las parejas más queridas por todos los argentinos, ya que se muestran muy felices y compañeros junto a sus tres hijos, Mateo, Ciro y Thiago. En este marco, Pitty, la numeróloga hizo una predicción que indica la posibilidad de la llegada de un nuevo integrante a la familia y generó revuelo.

La especialista, que es reconocida por sus vaticinios respecto al mundo del espectáculo, dejó un sugerente mensaje en un posteo que compartió Antonela Roccuzzo, en donde mostró un look total black ideal para una salida nocturna.

Ante ese clip, Pitty comentó con un emoji de bebé, haciendo alusión a un futuro embarazo de la pareja, y, claramente, generó furor entre los fanáticos, que dejaron reacciones de todo tipo en la red social.

El comentario de la vidente no pasó desapercibido

Pese a que la pareja admitió no estar en la búsqueda de un hijo actualmente, en una reciente entrevista con Migue Granados, el campeón del mundo aseguró que le gustaría tener una nena, para así sumar una nueva integrante a la familia. “Vamos a ver si llega la nena”, fueron las palabras de Leo al respecto.

En esa misma entrevista, destacó el rol de mamá de su esposa, ya que expresó: “Es buena madre, la admiro a full. Ella pasa las 24 horas con ellos, nosotros estamos afuera mucho tiempo”.

Como era de esperarse, la predicción no pasó desapercibida entre los comentarios, por lo que los usuarios reaccionaron de manera contundente. “Ella siempre tira la posta, le creo” y “Si Pitty lo dice...”, fueron algunos de los mensajes de los usuarios que creyeron en la numeróloga. Por otro lado, algunos que se manifestaron más escépticos, consideraron que la especialista en números no suele acertar con sus visiones sobre la pareja. “La que pifió todas las predicciones sobre Leo y Anto”, expresaron varios internautas.

Cabe destacar que, en el último tiempo, los rumores de embarazo en torno a Antonela crecieron a pasos agigantados, dado que en algunas ocasiones, la empresaria había dejado de compartir fotos en sus redes sociales, lo que llevó a especular que no quería dar a conocer su pancita.

La predicción de Pitty, la numeróloga sobre Fátima Florez y Javier Milei

Tras la victoria de Javier Milei en el balotaje, la artista se convirtió en la primera dama del país, pero decidió no abandonar su trabajo como actriz ni dedicarse a la política. Por ello, esta semana estrenó su nuevo espectáculo en Mar del Plata, llamado Fátima 100%, el cual ya recibió la visita de su pareja, el presidente de la Nación.

Respecto a ese vínculo sentimental, en LAM (América TV), Pitty, la numeróloga anticipó que, de cara al comienzo del año, la artista podría convertirse en mamá junto al líder de La Libertad Avanza. “Yo creo que empieza a disfrutar a partir del mes 12. Y te voy a decir más, no me sorprendería que haga un tratamiento para ser mamá. Me parece que la vida de Fátima le pega un giro, empieza a ser protagonista”, reveló, de manera contundente.

Y sumó: “Ella va a tener que decidir para qué lado va a querer ir. Ella tiene un muy buen año, empieza en diciembre”.