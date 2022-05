Qué deporte deberías empezar según tu signo del Zodíaco

El entrenamiento físico tiene múltiples beneficios para la salud, el cuerpo y la mente. Cada disciplina se caracteriza por sus resultados como también por la experiencia en sí. Tener en claro los objetivos a la hora de elegir uno es clave para tomar la decisión. Pero empezar un nuevo deporte no es una tarea fácil, ya sea con entrenamientos en línea o presenciales, deportes en grupo o en solitario, existen múltiples posibilidades para los que deseen realizar algún tipo de actividad deportiva.

Por momentos la falta de motivación puede provocar que una persona no consiga elegir una actividad en particular. Es recomendable realizar algún deporte que resulte divertido, desafiante o que brinde alguna recompensa en particular.

Gracias a los signos del zodíaco, es posible conocer las características generales de la persona. El Sol muestra los rasgos más destacados de un individuo, como también sus necesidades, gustos, formas de relacionarse y costumbres. Es posible elegir un deporte basándose en la influencia de cada uno de estos signos.

El deporte ideal para cada signo del zodíaco

Aries – Tenis

Las personas de Aries disfrutan practicar deportes en los cuales pueden liderar. No les gusta obedecer órdenes y prefieren destacarse individualmente. El tenis es el deporte ideal para las personas de este signo del elemento Fuego ya que puede jugarse individualmente y derrotar al adversario es la principal meta.

Un deporte individual como el Tenis será ideal para las personas de Aries, ya que siempre querrán liderar

Tauro – Judo

El judo es un tipo de arte marcial que requiere disciplina y técnica para derribar al oponente. Este deporte entrena a sus aprendices a través de una serie de valores y principios básicos que respetan al rival. A pesar de ser un deporte de contacto, sus participantes deben seguir reglas claras, característica que será del agrado de las personas de Tauro.

La disciplina y claridad en el reglamento del judo son compatibles con las personas de Tauro JACK GUEZ - AFP

Géminis – Fútbol

Las personas de Géminis se caracterizan por ser las más sociables del zodíaco. Les gusta pasar su tiempo libre con amigos, ir a fiestas y realizar actividades en grupo. Es por ello que el fútbol es la actividad física ideal para este signo del elemento Aire. Podrá realizarlo con sus grupos cercanos o bien conocer gente nueva con quien compartir partidos.

El fútbol en cualquiera de sus variantes es un deporte en equipo que complacerá la sociabilidad de Géminis FM Co

Cáncer – Running

El running consiste en realizar carreras de corta o larga distancia. En su práctica, puede realizarse en pistas, parques o ciudades. Es una actividad libre que no requiere de equipamiento especial, por lo que es la opción indicada para las personas de Cáncer, quienes no quieren comprometerse demasiado en sus entrenamientos.

Las personas de Cáncer no quieren comprometerse demasiado con su entrenamiento, por lo que la informalidad del running es una opción compatible Gabriela Bhaskar - NYTNS

Leo – Crossfit

Crossfit es un método de entrenamiento corporal que incluye diferentes ejercicios basados en preparaciones físicas de cuerpos de policía, bomberos y militares. Las personas que realizan este deporte adquieren una gran fuerza y musculatura, por lo que es adecuado para las personas de Leo, quienes buscan destacarse de los demás.

El crossfit, una técnica de alta exigencia física que ayudará a destacar a las personas de Leo Archivo

Virgo – Yoga

Las personas de Virgo son centradas, inteligentes y ordenadas. Les gusta realizar una actividad física que les ayude a fortalecer su cuerpo y mente, destacando la relajación y el bajo impacto. De esta manera, Yoga es la disciplina ideal para este signo del elemento Tierra ya que los ayudará a manejar el estrés.

Las personas de Virgo buscan fortalecer su mente y acercarse a la paz, elementos que impulsa el Yoga

Libra – Pilates

Pilates es un sistema de entrenamiento que se centra en el desarrollo y fortalecimiento de los músculos, contribuyendo al equilibrio y la coordinación. Este deporte ayuda a corregir la postura y mejorar la elongación del cuerpo, por lo que resulta indicado para las personas de Libra quienes buscan cuidar su apariencia física.

Ejercitar pilates fortalece los músculos y equilibra la postura, ideal para la búsqueda armónica de las personas de Libra

Escorpio – Natación

Las personas de Escorpio son reservadas, disfrutan pasar tiempo en soledad para reflexionar. De esta manera, el deporte perfecto para este signo del elemento Agua es la natación. En esta disciplina podrán aprender técnicas que mejoren su postura y fuerza muscular, como también alejarse de las preocupaciones.

La soledad de la natación ayudará a las personas de Escorpio a alejarse de sus obsesiones M. Scott Brauer para The New York Times - NYTNS

Sagitario – Alpinismo

Escalar una montaña es una actividad considerada deporte de extremo, ya que requiere de gran valentía, característica típica de las personas de Sagitario. A través del alpinismo podrán desafiarse a sí mismos y emprender nuevas aventuras.

El deseo de aventura personal de las personas de Sagitario se verá satisfecho con el alpinismo Archivo

Capricornio – Golf

Las personas de Capricornio son elegantes, metódicas y responsables. Son buenos trabajadores, característicos por su perseverancia. El golf es el deporte ideal para este signo del elemento Tierra ya que requiere de gran paciencia, tranquilidad y constancia en su práctica.

La elegancia del Golf, además de la oportunidad que ofrece para reflexionar, harán que sea del gusto de las personas de Capricornio Ricardo Pristupluk - LA NACION

Acuario – Skateboard

El skateboard es un deporte considerado alternativo y urbano. Suele practicarse en la calle o bien en pistas especializadas para los más osados. Esta actividad será del agrado de las personas de Acuario ya que les gusta aprender destrezas nuevas, diferenciarse de los demás y realizar entrenamientos en solitario.

El skateboard es un deporte disruptivo que combinará con las personas de Acuario Segismundo Trivero

Piscis – Voley

Las personas de Piscis son sociables, amables y alegres. Les gusta practicar deportes en vacaciones, fines de semana y tiempo libre. Es por ello que el vóley es la actividad física adecuada para este signo del elemento Agua, que podrá disfrutar junto con sus amigos en cualquier lugar.