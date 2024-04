Qué es lo que más le molesta a las personas de Aries y cuáles son sus puntos sensibles

Escuchar

Las personas de Aries son aquellas que nacieron entre el 21 de marzo y el 19 de abril. Se trata del primer signo de los 12 que conforman la rueda zodiacal. Este inaugura el elemento Fuego, que le aporta su naturaleza activa, pasional y personalidad fuerte. Se trata de personas enérgicas y divertidas que adoran tener el control de cualquier situación.

Son conocidos como los líderes de la astrología, por su capacidad de persuadir y motivar a las personas. Sin embargo, su forma de ser que los lleva a sentirse molestos ante ciertas situaciones. Aunque son vistos como individuos de gran poder y autoestima, poseen ciertos puntos débiles que los pueden llevar a sentirse irritados.

Algunas características de otras personas pueden hacer que los arianos pierdan la paciencia fácilmente FReepik

A continuación, las cosas que más irritan a las personas de Aries y sus puntos más delicados.

La indecisión

Se encuentran regidos por Marte ―el planeta de la acción―, por lo que se trata de personas muy inquietas. Los arianos son impulsivos y espontáneos, así que una vez que toman una decisión la llevan a cabo inmediatamente. Esto no siempre los lleva a los mejores caminos, pero prefieren actuar en vez de esperar.

Sin embargo, esta cualidad los vuelve un tanto impacientes con el resto de las personas. No toleran a quienes dudan demasiado, tardan tiempo en elegir algo o necesitan un momento para reflexionar.

La zona de confort

Este signo de Fuego se caracteriza por su valentía, por lo que adoran los desafíos y ponen a prueba sus capacidades en cualquier disciplina. Son competitivos y ambiciosos, además de tener el deseo de superarse a sí mismos a lo largo de su vida.

Es así que les resulta difícil congeniar con quienes teman salir de su zona de confort. Detestan la monotonía y les resulta aburrido sostener ciertas rutinas durante mucho tiempo. Aquellas personas que busquen la tranquilidad constante y mantengan una mentalidad un tanto conservadora no llamarán su atención.

Las críticas

Las personas de Aries no saben tomar críticas constructivas Shutterstock

Los arianos son personas orgullosas de sí mismas, que poseen una gran seguridad y autoestima. Sin embargo, esto los puede convertir en seres un tanto obstinados y egoístas que no toleran otras formas o pensamientos.

Si alguien los critica o si reciben un comentario constructivo, los nacidos bajo este signo de Fuego se sentirán inmediatamente atacados. Consideran que es una falta de respeto y podrían contestar de manera directa, lo que en muchas ocasiones conducirá a una fuerte discusión.

La falta de iniciativa

El carnero se caracteriza por su personalidad enérgica y fuerza de voluntad. Son capaces de motivar a los demás a superarse a sí mismos. Cuando se relacionan con otras personas, evalúan el entusiasmo que tienen por la vida. Por lo tanto, les gusta rodearse de individuos alegres que aporten nuevas ideas y proyectos.

En ese sentido, no les interesa conocer a quienes ocupen un lugar pasivo y estático, ya que les resultará aburrido. La falta de sorpresa, la poca imaginación y la seriedad son aspectos que prefieren evitar.

Los celos

Los arianos no pueden soportar que sus parejas los controlen Antonio Guillem - Shutterstock

Las personas de Aries detestan sentirse controladas por otros. Entablan relaciones sentimentales en las cuales puedan disfrutar de sus libertades individuales. Si bien son generosos y comprometidos con sus vínculos, desean mantener tiempo a solas. Necesitan ver a sus amigos y conectar con su círculo social íntimo. Les gusta realizar actividades como deportes, hobbies o pasatiempos, por lo que a veces su agenda se encuentra un poco ocupada. Quien no comprenda sus requisitos, desee modificar su rutina o realice algún reclamo, provocará un gran enfado en ellos.

La lentitud

Los nacidos bajo el signo del carnero son ágiles a la hora de actuar. Saben resolver problemas con rapidez y esperan lo mismo de los demás. Es por ello que quienes demoran demasiado en llevar a cabo ciertas tareas, causarán una gran irritabilidad en su carácter. Son impacientes por naturaleza y les cuesta comprender que todas las personas poseen diferentes tiempos y procesos en la vida. Esta cualidad se demuestra mayormente en el ámbito profesional o académico.

La falta de pasión

Los arianos necesitan que su entusiasmo y pasión sea recíproca en una relación Shutterstock - Shutterstock

El carisma de este signo es lúdico, espontáneo y divertido. Les gusta disfrutar la vida y expresar todo lo que piensan. Se pasan horas hablado de lo mismo cuando encuentran un pasatiempo que les gusta, se enamoran o emprenden un nuevo proyecto. Cuando encuentran que sus sentimientos son recíprocos, son eufóricos y entusiastas.

Sin embargo, quien no demuestre el mismo interés o exaltación generará un rechazo en los nacidos de Aries. Desean rodearse de personas que muestren interés y pasión por diferentes temas.

La susceptibilidad

Si bien en el punto anterior podemos afirmar que los arianos son pasionales, poseen ciertos límites. Les cuesta conectar con su lado vulnerable y mostrar sus emociones a los demás, ya que no les gusta ser vistos como débiles. Es por ello que, cuando se encuentran con alguien extremadamente sensible, no habrá una gran conexión.

Su manera de hablar puede ser directa, lo que por momentos provoca malentendidos con los demás. Si alguien se muestra ofendido o conmovido con sus palabras, mantendrán una distancia porque consideran que no se trata de un asunto grave.

LA NACION

Temas Astrología