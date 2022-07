Qué personaje de Stranger Things 4 se identifica mejor con tu signo del Zodíaco

Este julio se estrenó la segunda parte de la cuarta temporada de Stranger Things en Netflix, luego de tres años de espera. Con un tono más oscuro que el de sus entregas anteriores, esta ficción de los hermanos Duffer sorprendió a todos.

La trama se torna más peligrosa para cada uno de sus personajes, quienes también presentan historias personales que se relacionan con la adolescencia, la búsqueda de identidad, el bullying y el romance. Se espera una quinta temporada que pueda responder las incógnitas que dejaron los últimos capítulos de esta serie, entre los cuales destaca su final de casi 2 horas y media.

A continuación, el personaje de Stranger Things que mejor representa a cada signo del zodíaco.

Aries – Max

Sadie Sink encarna el personaje de Max Mayfield, una joven de carácter fuerte con una historia familiar compleja, quien mantiene una relación complicada con su hermano.

Esta adolescente presenta las características de las personas de Aries. Le gusta ser independiente y analizar las situaciones por sí misma, en muchos casos llegando a ser brillante.

Eleven (Millie Bobby Brown) y Max (Sadie Sink), se convierten en grandes amigas desde la primera temporada Netflix

Tauro – Jonathan

Reservado, sensible y enamoradizo, son palabras que las personas de Tauro y el personaje de Charlie Heaton tienen en común.

El hermano mayor de Will parece rudo y serio, pero guarda un gran corazón. Por momentos es obstinado y cuando se enfada, nada cambiará su opinión. De todas formas, Jonathan es fiel y capaz de dar todo por quienes ama.

Géminis - Steve

Las personas de este signo del elemento Aire son sociables y alegres. Suelen tener facilidad para relacionarse con los demás, a pesar de que no todo el mundo los conoce realmente.

Steve ha sido una sorpresa a lo largo de las temporadas. Si bien parecía un joven que le interesaba ser popular y chistoso, ha demostrado que es una persona sensible y de profundas emociones.

Joe Keery interpreta a Steve en Stranger Things Netflix

Cáncer - Hopper

El jefe de policía de Hawkins es un hombre de carácter fuerte. Ha decidido adoptar a Eleven y tratarla como a una propia hija, demostrando que posee un gran corazón.

Tal como las personas de Cáncer, cuenta con un espíritu maternal orientado a cuidar de sus seres queridos y protegerlos de cualquier peligro.

Leo - Joyce

Leo se encuentra representado por el animal del león, el líder de la selva. Esta cualidad representa al personaje interpretado por Winona Ryder a la perfección.

Madre soltera de dos jóvenes, es capaz de luchar con todas sus fuerzas por sus hijos. Su personalidad es bastante extrovertida, suele gritar mucho y ser muy expresiva con sus gestos a la hora de hablar con otras personas.

Winona Ryder como Joyce Byers Courtesy of Netflix

Virgo – Nancy

Natalie Dyer es quien encarna a la hermana de Mike Wheeler. Es dedicada y organizada en su profesión, el periodismo. Trabaja en búsqueda de la verdad, siendo una de las más inteligentes del grupo.

Como las personas de Virgo, es metódica y prolija a la hora de investigar, a pesar de que muchas veces es subestimada por los demás.

Libra - Robin

El personaje interpretado por Maya Hawke, hija de Uma Thurman y Ethan Hawke, presenta cualidades similares a las personas de Libra.

Tal como este signo del elemento Aire, Robin es una joven responsable que intenta mantener la justicia en el mundo. Es dedicada con su trabajo y siempre cuida su apariencia.

Escorpio – Will

Protagonizado por Noah Schnapp, es uno de los personajes más misteriosos de la serie. Su trama personal esconde secretos y luchas internas entre sus emociones profundas.

Como a las personas de Escorpio, a Will le cuesta expresar lo que pasa en su mente y corazón. Es sensible y no confía en todo el mundo, manteniendo un grupo reducido de verdaderos amigos.

¿Con cuál de los personajes de Stranger Things, de Netflix, te identificás? Netflix

Sagitario - Dustin

Gaten Matarazzo es el encargado de llevar este papel adelante, con total simpatía de los televidentes. Este joven es encantador, tierno y bueno con sus amigos.

Las personas de Sagitario y Dustin tienen en común su capacidad de divertirse en cualquier momento. Son grandes compañeros, que desean involucrarse en cualquier aventura con tal de ayudar a quienes quieren.

Capricornio – Mike

El interés amoroso de Eleven es representado por el actor Finn Wolfhard. Este joven suele ser individualista, guiándose por sus ideas a pesar de que esto a veces lo lleve a equivocarse.

Tal como las personas de este signo del elemento Tierra, Mike es determinado. Posee una mente brillante orientada a lo pragmático, por lo que por momentos les cuesta expresar sus sentimientos en el amor.

Acuario - Eleven

La protagonista estelar de esta ficción de Netflix es llevada adelante por la estelar Millie Bobby Brown. Desde que nació, esta niña se ha sentido diferente, como las personas de Acuario.

Es una joven impulsiva, que poco a poco fue forjando un gran carácter. Si se enoja, muchos deberán temer por ella y sus grandes poderes.

Millie Bobby Brown como Eleven es la protagonista de Stranger Things Courtesy of Netflix

Piscis - Lucas

A las personas de Piscis les interesa relacionarse con los demás y sentirse aceptados, aspecto por el cual el personaje de Caleb McLaughlin lucha en esta última temporada.

Es un joven que por momentos puede parecer infantil, debido a su sentido del humor. Tiene varios grupos de amigos y suele encontrarse de buen humor en todo momento.