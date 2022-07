¿Se acerca una tragedia en Stranger Things?

Millie Bobby Brown tuvo que esperar ocho largos meses para reencontrarse con Eleven, el personaje que la hizo famosa con la serie Stranger Things. Pero no fue fácil. La cuarta temporada del coctel de terror y ciencia ficción más exitoso de Netflix reveló un panorama más aterrador y, como un gran giro dentro de la historia, no se apegaba del todo a la nostalgia ochentera para contar la batalla de ella y sus amigos contra la pesadilla del mundo al revés, que regresa con el estreno de la segunda parte de esa cuarta temporada.

Un ciclo corto, pero sustancioso, con dos episodios –que se especula durarán más de dos horas– y que pretenden cerrar un arco con el enfrentamiento contra una nueva entidad malvada llamada Vecna y que está ligada al pasado de Eleven y a sus poderes. Sin acercarse tanto a los terrenos del spoiler o los detalles que puedan destruir la sorpresa de quienes aún no se dejaron arrastrar por el éxito de Stranger Things, en este intenso retorno se puede decir que la aventura podría dar un giro radical y doloroso, como lo es para muchos el paso de la juventud a la madurez con una etapa bañada por el sacrificio y el dolor.

Quienes siguieron la serie desde el principio sintieron un aire fresco al ver cómo la trama apostaba por un pequeño cambio de espacio (no todo pasó en el pequeño pueblo de Hawkins como en otras temporadas) y la revelación de vulnerabilidades y vacíos en un mundo que revela infiernos, pruebas de laboratorios secretos y una violencia más marcada en sus capítulos.

Hay rumores de que la pandilla de la serie tendría que lidiar con un gran sacrificio Stranger Things 4 de Netflix

“La visión del equipo creativo siempre se vuelve más elaborada y brillante, y tuvieron mucho más tiempo para trabajar en la temporada durante la cuarentena. De verdad profundizaron en cada una de nuestras historias y personajes, y los hicieron increíblemente detallados y personalizados para nosotros”, recordaba Milly Bobby Brown en una entrevista de Netflix a la que tuvo acceso EL TIEMPO. El control que tuvieron los actores en este ciclo con sus personajes contrastó con la sorpresa de ver a su protagonista alejada de sus poderes y cayendo de nuevo en un círculo vicioso de explotación emocional.

“Siento que los superpoderes de Eleven siempre la eclipsaron como persona. En verdad aprecio que se los hayan quitado. Son su cualidad más preciada, de la que es tan dependiente. ¿A dónde la llevó no tener sus superpoderes? ¿Quién es en realidad? Esta temporada profundiza en su bienestar emocional, en lugar de ser tan solo una especie de extraterrestre.

Trailer oficial de Stranger Things, temporada 4, volumen 2

Ella en este nuevo ciclo ya entiende un poco más su naturaleza y se reencuentra con algo más que una fuerza o un dolor indescriptibles. Humanizar a este personaje (y a la ‘pandilla’ a su alrededor), plantear una narrativa con varias subtramas bien encadenadas con los orígenes y no tener miedo de llevar el tono de la serie a un terreno más aterrador y adulto que deslumbró y sobrepasó todas las expectativas.

”Hay cosas que ni siquiera pensé que fueran posibles, como nuestro monstruo principal esta temporada. Solo eso en sí mismo es bastante loco. Nunca pensé que podríamos hacer eso en nuestra serie, y el hecho de que involucre tan poca animación por computadora, y que aun así dé tanto miedo, demuestra que no hay límites”, dijo la actriz de 19 años.

La cuarta temporada de Stranger Things alcanzó 286′790.000 horas visualizadas en su primer fin de semana de estreno y ya se cree que podría superar las 700 millones de visualizaciones con su segundo ciclo que, convenientemente, se estrena en este fin de semana que es feriado en Estados Unidos y que implicaría una maratón descomunal para saber el destino de Eleven y un posible reencuentro con sus amigos en Hawkins.

El personaje de Eddie Munson es uno de los más queridos de la nueva etapa Stranger Things 4 de Netflix

Eleven podría regresar con un poder descomunal o incontrolable –se arriesgan a decir algunos–, hay un aliado muy cercano a los protagonistas y que empatiza con las pretensiones de destrucción y muerte de Vecna; sumado a una teoría que toma más fuerza alrededor de que la propia Eleven tiene que arreglar algo que ella misma causó y que eso implica un sacrificio muy doloroso para ella o para sus entrañables amigos. Desde hace un tiempo los hermanos Matt y Ross Duffer (creadores de la serie) dieron pistas de que habrá muchas lágrimas en los ojos de los fans.

En un artículo de la revista Empire, Ross Duffer dijo que se sentía “preocupado por los personajes en el volumen 2″ de la cuarta temporada. ”Es una temporada más oscura y los niños ya no son niños. Y hay una especie de sensación siniestra de que las cosas podrían no ir bien. Una de las cosas favoritas en las películas de terror es ver a los protagonistas ser proactivos (...) en The Lost Boys (1987) cuando deciden ir tras los vampiros es divertido ver a los chicos idear un plan y tratar de burlar al villano. De eso se trata el volumen 2 de Stranger Things, pero, por supuesto, en este caso no todo va según lo planeado”, recalcó. ¿Habrá que esperar lo peor?