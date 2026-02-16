Qué te depara el primer eclipse solar del año, según tu signo y tu ascendente

Este martes 17 de febrero comienza la temporada de eclipses del 2026. Todos los años hay eclipses, que dependen de la relación entre el Sol y la Luna en el calendario lunar. En 2026, habrá cuatro. De ellos, dos serán lunares (el 3 de marzo y el 28 de agosto) y dos solares (este 17 de febrero y otro, el 12 de agosto). Este primer eclipse es un eclipse solar anular y el fenómeno será visible en pocas regiones del mundo. En la Antártida, se podrá percibir cómo la Luna cubre el centro del Sol, generando un “anillo de fuego” en el cielo.

De todos modos, desde el punto de vista astrológico, su impacto energético sí nos atraviesa. De todas formas, es importante advertir que no sirve pensar en el eclipse de forma aislada, y tampoco por fuera del despliegue de conciencia que cada carta natal propone. Los eclipses marcan ciclos y se relacionan con otros movimientos en el cielo. Por ejemplo, este eclipse es el primero de una serie en el eje Leo-Acuario que marcarán el 2027 y 2028. En ese sentido, puede leerse como el comienzo de cambios personales y colectivos que irán tomando fuerza más adelante.

Además, otro aspecto fundamental es considerar en qué grado matemático sucede el eclipse y buscar en la propia carta natal dónde está ese grado (en qué casa zodiacal está, si hay un planeta ahí, si este tiene aspectos que lo vinculen con otros planetas).

Este eclipse se da en el grado 29 de Acuario, conecta en cuadratura con Urano (regente de Acuario) en Tauro y tiene mayor efecto en los signos fijos, es decir, Tauro, Leo, Escorpio y Acuario. En cualquier caso, para ver qué zona de la propia carta natal activa, es necesario conocer el ascendente.

Este eclipse trae sus efectos para los distintos signos (Foto: Freepik)

Aries

Para el Sol en Aries, este eclipse trae energía cooperativa. Puede ser un buen momento para animarse a pensar en términos colectivos, para explorar espacios donde lo individual se expande gracias al encuentro con otros. Para el ascendente, este eclipse activa la zona de la carta natal asociada al futuro. Es una oportunidad para revisar qué tiene que cambiar para que se cumpla lo que estás imaginando.

Tauro

Para el Sol en Tauro, este eclipse trae energía de reconocimiento profesional. Es buen momento para replantear objetivos laborales, cuestionar si estás en el camino que realmente querés transitar. Para el ascendente, se activa la zona de la carta natal asociada al trabajo y pone de relieve la necesidad de redefinir qué significa el éxito para vos.

Géminis

Para el Sol en Géminis, este eclipse trae expansión y ganas de viajar. Sirve para conectar con la confianza, para explorar nuevos horizontes. Para el ascendente, se activa la zona de la carta natal asociada al extranjero y la búsqueda de sentido. Es buen momento para salir de la zona de confort, de desafiar lo conocido y dejarse sorprender.

Cáncer

Para el Sol en Cáncer, este eclipse propone soltar lo que ya no trae felicidad, aunque duela. Para el ascendente, se activa la zona de la carta natal asociada a la intimidad. Es un buen momento para encontrar perspectivas más desapegadas para enfrentar temas emocionales.

Leo

Para el Sol en Leo, este eclipse pone el foco en la situación vincular. Es momento de revisar cómo te vinculas, qué das y qué recibís, qué proyectas en los demás. Para el ascendente, sucede algo parecido porque se activa la zona de la carta natal asociada a la pareja. Es momento de buscar nuevas formas de relacionarte donde puedas desplegar quién sos.

Virgo

Para el Sol en Virgo, este eclipse marca el final de un modo de relacionarse con la pareja y con los vínculos familiares. Prepara el terreno para el próximo eclipse de Luna llena en Virgo. Para el ascendente, es buen momento para priorizar la salud física y mental.

Libra

Para el Sol en Libra, este eclipse trae energía individual. Es buen momento para hacerle lugar a lo que te apasiona, sin pensar en términos de productividad. Para el ascendente, se activa la zona de la carta natal asociada al romance. Es una buena oportunidad para conectar con lo más genuino del deseo, para vincularte desde un lugar más espontáneo.

El primer eclipse del año tiene un impacto energético (Foto: Freepik)

Escorpio

Para el Sol en Escorpio, este eclipse ilumina cambios en sede familiar. Puede ser que sea muy visible el agotamiento de modelos y mandatos añejos. También puede ser que sean días de cansancio, como la antesala del cambio de piel. Para el ascendente, se activa la zona de la carta natal asociada al hogar y la tradición. El eclipse pone en perspectiva qué relaciones valen la pena y cuáles no. Se caen velos y eso puede ser muy liberador.

Sagitario

Para el Sol en Sagitario, este eclipse trae energía de comunicación y reflexión. Es momento de expresar ideas distintas, de cambiar patrones de pensamientos que ya no ayudan. Para el ascendente, se activa la zona de la carta natal asociada a los hermanos y el intelecto. Puede aparecer información reveladora, conversaciones que aflojan tensiones o simplemente una revelación fraternal que ayuda a destrabar una situación.

Capricornio

Para el Sol en Capricornio, este eclipse pone de relieve que no hay una única manera de hacer las cosas y que el secreto está en saber adaptarse. Para el ascendente, se ilumina la zona de la carta natal asociada a la trascendencia con energía de liberación mental. Es buen momento para cortar de raíz con ideas rumiantes que no te hacen bien.

Acuario

Para el Sol en Acuario, este eclipse es profundamente personal. Marca un nuevo comienzo en la forma de mostrarte al mundo, en cómo elegís ser protagonista de tu vida. Para el ascendente, es momento de soltar viejas versiones de vos, para dejar de pedir permiso para ser quién te gustaría ser.

Piscis

Para el Sol en Piscis, este eclipse pone la energía en la temática vincular y prepara el terreno para el próximo eclipse del 3 de marzo. Es un momento bisagra para dejar de repetir viejos patrones de relación. Para el ascendente, este eclipse marca la importancia de la pareja, de construir rutinas amorosas que resguarden el espacio de encuentro y de disfrute.