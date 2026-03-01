Horóscopo de Sagitario de hoy: domingo 1 de marzo de 2026

Momento para reconsiderarse muchos aspectos de su vida que lo atormentan. No postergue por más tiempo una decisión que determinará su futuro cercano.

Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Qué le espera a Sagitario el domingo 1 de marzo

Amor: Serán días, donde las relaciones sociales le demandarán mucha más dedicación de la habitual. Prepárese, ya que tendrá demasiadas reuniones para asistir.

Riqueza: Sepa que debe leer detenidamente ese contrato que debe firmar, de lo contrario, podría salir perjudicado sin entender el motivo. No sea arrebatado.

Bienestar: Intente ejercitar de manera prudente. En caso de haber comenzado el gimnasio en estos días, seria bueno que no pretenda exigir a su físico más de lo que puede.

Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer

Momento oportuno para que se obligue a buscar soluciones reales a los problemas que le surgen día a día. Sepa que no ganará nada con escaparse de los mismos.

Amor: Debería aprovechar para acercarse a esa persona que le atrae y declárele sus sentimientos, ya sea a través de un mensaje o una simple llamada.

Riqueza: Gracias a esas nuevas relaciones comerciales, comenzará un período diferente dentro del ámbito laboral del cual obtendrá muy buenos frutos. Aproveche.

Bienestar: Intente moderarse con los placeres culinarios que se estuvo dando en estos últimos meses. Cuide su alimentación y evite tanta comida chatarra.

