Horóscopo de Sagitario de hoy: domingo 22 de febrero de 2026

Prepárese, ya que sus conocimientos se convertirán en la base para la realización de esos nuevos proyectos. Procure pensar bien antes de realizar algún movimiento.

Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Qué le espera a Sagitario el domingo 22 de febrero

Amor: Deje de ser tan posesivo, ya que puede ser el punto de conflicto con su pareja. Conversé con ella, aceptando sus criticas e intente cambiar para que las cosas mejoren.

Riqueza: Sea prudente. Un asunto de dinero le exigirá tomar una decisión rápida y contundente que si no lo hace podría afectar de manera negativa a su economía.

Bienestar: Deje de dudar y aproveche sus condiciones para desplegar su veta artística en ese proyecto donde podrá disfrutarlo. Se sorprenderá de los resultados.

Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer

Verá que en poco tiempo, alcanzará el éxito como consecuencia del esfuerzo y empeño que ha puesto en todos sus objetivos profesionales y personales.

Amor: Por más que las exigencias de su enamorado lo lleguen a desbordar, manéjese con suavidad en su vínculo. Caso contrario, podría herir los sentimientos de su pareja.

Riqueza: Seguramente, no esté transitando una buena situación económica. Intente tranquilizarse y verá que pronto las soluciones aparecerán sin tener que buscarlas.

Bienestar: Opte por una dieta apropiada y baja en sodio donde lo alejará del peligro de la hipertensión arterial y evitará la retención de líquidos en su cuerpo.

