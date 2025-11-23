Horóscopo de Sagitario de hoy: domingo 23 de noviembre de 2025

En este día, deberá buscar refugio en el plano espiritual y tener presente que los contratiempos de hoy se diluirán mañana. Relájese que todo mejorará.

Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Qué le espera a Sagitario el domingo 23 de noviembre

Amor: Refuerce el diálogo fluido con sus afectos y vera que las relaciones se afianzarán más. En estos momentos, ellos necesitan de su apoyo incondicional.

Riqueza: Deje de dudar y hoy mismos tome esas decisiones importantes. Aproveche esta jornada ya que dispondrá de todos los requisitos para triunfar en lo que se proponga.

Bienestar: Sea cuidadoso con la alimentación que tiene, ya que los excesos podría provocarle ciertas molestias al organismo. Trate de disminuir las porciones.

Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer

Momento para ponerse en acción y dedicarse a resolver ese tema que hace días lo tiene preocupado. Relájese, ya que logrará el resultado que siempre deseo.

Amor: Hoy su encanto personal se multiplicará gracias a la influencia lunar en su signo. Salga a la conquista y podrá encontrar a su alma gemela en donde menos espera.

Riqueza: Seria bueno que no dude ni un minuto en la posibilidad de saldar esa deuda que tiene, ya que cuenta con dinero suficiente. Pagüela hoy mismo.

Bienestar: Prepárese, ya que sus energías estarán con altibajos. Haga lo posible y aléjese de las discusiones familiares que puedan surgir en esta jornada.

