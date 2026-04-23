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Horóscopo de Sagitario de hoy: jueves 23 de abril de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del jueves 23 de abril en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Sagitario

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LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Sagitario de hoy: jueves 23 de abril de 2026
Horóscopo de Sagitario de hoy: jueves 23 de abril de 2026

Por más que las crisis familiares lo incomoden, evite tomar distancia. Sepa que deberá analizar cual es el foco de la situación para poder solucionarlo.

Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Qué le espera a Sagitario el jueves 23 de abril

  • Amor: No ahorre en demostraciones de afecto en el amor. En este día, su alma gemela necesitará una atención muy especial y solo usted podrá brindársela.
  • Riqueza: Controle las cuentas hogareñas junto a su alama gemela. Sepa que un olvido o gasto innecesario puede producir un desajuste en su presupuesto.
  • Bienestar: Su mal humor hará que todo su entorno cercano se aleje y ya no comparta sus vivencias y emociones. Contrólelo o en poco tiempo se quedará solo.

Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer

Debe comprender que los objetivos necesitan su tiempo. Ármese de paciencia y trate de resolverlos uno por uno, de lo contrario, no alcanzará ninguno.

  • Amor: Esté más atento a su alma gemela, como usted sabe ella se lo esta pidiendo hace tiempo y no hace nada. Intente darle lo que ella necesita en el amor.
  • Riqueza: Prepare las cosas y busque asesoramiento profesional para despejar todas las dudas sobre ese inconveniente financiero. Deje de dar tantas vueltas.
  • Bienestar: Busque alguna actividad que le devuelva la sonrisa que perdió hace tiempo, ya que hoy se despertará con los ánimos decaídos. Tome coraje y empiece.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
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