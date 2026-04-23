Horóscopo de Sagitario de hoy: jueves 23 de abril de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del jueves 23 de abril en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Sagitario
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Por más que las crisis familiares lo incomoden, evite tomar distancia. Sepa que deberá analizar cual es el foco de la situación para poder solucionarlo.
Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre
Qué le espera a Sagitario el jueves 23 de abril
- Amor: No ahorre en demostraciones de afecto en el amor. En este día, su alma gemela necesitará una atención muy especial y solo usted podrá brindársela.
- Riqueza: Controle las cuentas hogareñas junto a su alama gemela. Sepa que un olvido o gasto innecesario puede producir un desajuste en su presupuesto.
- Bienestar: Su mal humor hará que todo su entorno cercano se aleje y ya no comparta sus vivencias y emociones. Contrólelo o en poco tiempo se quedará solo.
Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer
Debe comprender que los objetivos necesitan su tiempo. Ármese de paciencia y trate de resolverlos uno por uno, de lo contrario, no alcanzará ninguno.
- Amor: Esté más atento a su alma gemela, como usted sabe ella se lo esta pidiendo hace tiempo y no hace nada. Intente darle lo que ella necesita en el amor.
- Riqueza: Prepare las cosas y busque asesoramiento profesional para despejar todas las dudas sobre ese inconveniente financiero. Deje de dar tantas vueltas.
- Bienestar: Busque alguna actividad que le devuelva la sonrisa que perdió hace tiempo, ya que hoy se despertará con los ánimos decaídos. Tome coraje y empiece.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |
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