Horóscopo de Sagitario de hoy: jueves 4 de diciembre de 2025

No dude en entregarse de lleno a disfrutar de su buena suerte. El día lo sorprenderá con momentos inolvidables, sepa aprovecharlos al máximo.

Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Qué le espera a Sagitario el jueves 4 de diciembre

Amor: Después de tantas idas y vueltas, transitará una etapa de plena felicidad junto a la persona que ama. Valórela como ella se lo merece y demuéstreselo todos los días.

Riqueza: Comprométase aun más con las responsabilidades y organice las tareas, así podrá tenerlas al día. Después de tanto, el terreno laboral se afianzará.

Bienestar: Ponga atención, ya que al tener la Luna en oposición podría llevarlo a cometer algunos excesos que atenten contra su salud física como emocional.

Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer

Intente minimizar los problemas, ya que no todo es tan dramático como parece. Tenga paciencia y en poco tiempo podrá olvidar sus preocupaciones.

Amor: Un enamoramiento fulminante puede llegar a ser engañoso. Manéjese con cautela para que su corazón luego no sufra, caso contrario, no creerá más en amor.

Riqueza: Cuando se decida y consagre tiempo para poner en practica sus dotes profesionales, verá que surgirán nuevas fuentes de ingreso. Queda en usted la decisión.

Bienestar: Sea consciente y acepte que necesita si o si alimentarse sanamente. Momento para que elimine los excesos y aquello que pueda dañar su organismo.

