Horóscopo de Sagitario de hoy: jueves 5 de marzo de 2026

Procure huir de los enfrentamientos en el ámbito laboral. De lo contrario, se le presentaran más inconvenientes de los que pueda resolver usted solo.

Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Qué le espera a Sagitario el jueves 5 de marzo

Amor: Por más que las exigencias de su enamorado lo lleguen a desbordar, manéjese con suavidad en su vínculo. Caso contrario, podría herir los sentimientos de su pareja.

Riqueza: Su buen tacto le permitirá hacer que sus inversiones rindan mucho más de lo esperado. Sume nuevos métodos de trabajo y obtendrá favorables respuestas.

Bienestar: Por la tarde, huya cuanto antes del trabajo y así podrá compartir un café junto a sus amigos que le hará revivir momentos cálidos y gratos.

Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer

Seria bueno que deje de decidir por los demás sin que ellos se lo pidan. Intente averiguar lo que los otros desean antes de imponer sus criterios.

Amor: Por más que se sienta triste a causa de la separación con su enamorado, evite caer en la depresión. Usted sabe que la relación ya no iba a mejorar.

Riqueza: Si esta a punto de comprar algún bien personal, este preparado ya que existirá una buena oportunidad para hacerlo. Fíjese si es lo que realmente busca.

Bienestar: Disminuya las tensiones, de lo contrario, podría repercutir en dolores de cabeza. Busque alguna actividad que lo distienda, evite medicarse.

