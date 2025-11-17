Horóscopo de Sagitario de hoy: lunes 17 de noviembre de 2025

Momento para protegerse frente a las decisiones apresuradas que toma. Dese el tiempo necesario para pensar bien que es lo que va hacer para luego no arrepentirse.

Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Qué le espera a Sagitario el lunes 17 de noviembre

Amor: Prepárese, ya que todos sus sueños de amor cobrarán forma y podrá conquistar a esa persona que tiene en mente hace tiempo gracias a su elevado magnetismo.

Riqueza: Verá que su inteligencia se valorizará día a día. Gracias a esto el dinero le llegará sin dificultad, trate no utilizarlo en cosas que no le son necesarias.

Bienestar: Recuerde conservar su lucidez en los momentos que se siente desconcertado. Trate de no dejarse confundir por esos sueños fantasiosos que esta teniendo.

Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer

En estos momentos, le será conveniente que mantenga el equilibrio ante las situaciones que enfrente, ya que las emociones estarán desordenadas.

Amor: Aprenda que en toda relaciona amorosa, la sinceridad y la comprensión serán la base para mantener un excelente vínculo con su alma gemela. Póngala en practica.

Riqueza: Momento ideal para detenerse un instante en las razones que lo acarrean a gastar en exceso. Si continua así, terminará endeudado para toda la vida.

Bienestar: Sepa que alejarse un día de las obligaciones, será la decisión más adecuada para relajarse de las tensiones acumuladas que adquirió días atrás.

