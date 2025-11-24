Horóscopo de Sagitario de hoy: lunes 24 de noviembre de 2025

Sepa que hoy su dinamismo y energía estarán en alza durante la jornada. Aproveche, ya que podrá poner en marcha todos los proyectos postergados.

Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Qué le espera a Sagitario el lunes 24 de noviembre

Amor: Abandone los rencores y de una vuelta de pagina a los problemas viejos con su pareja. No se reprima, ya que tendrá la posibilidad de expresarle todo lo que siente.

Riqueza: Serán días donde los asuntos financieros, laborales y comerciales se verán sumamente favorecidos por los astros. Aproveche al máximo las buenas energías.

Bienestar: Cuando la jornada lo supere, recuerde que no hay nada mejor que la compañía de un libro. Esta tarde, trate de tomarse unos momentos para el relax.

Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer

En este día, deberá buscar refugio en el plano espiritual y tener presente que los contratiempos de hoy se diluirán mañana. Relájese que todo mejorará.

Amor: Refuerce el diálogo fluido con sus afectos y vera que las relaciones se afianzarán más. En estos momentos, ellos necesitan de su apoyo incondicional.

Riqueza: Deje de dudar y hoy mismos tome esas decisiones importantes. Aproveche esta jornada ya que dispondrá de todos los requisitos para triunfar en lo que se proponga.

Bienestar: Sea cuidadoso con la alimentación que tiene, ya que los excesos podría provocarle ciertas molestias al organismo. Trate de disminuir las porciones.

