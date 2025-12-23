Horóscopo de Sagitario de hoy: martes 23 de diciembre de 2025

Ponga más atención a los sueños que esta teniendo últimamente por las noches. Pronto lo conectará con sus más profundos anhelos en su vida personal.

Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Qué le espera a Sagitario el martes 23 de diciembre

Amor: Entréguese por completo a su enamorado. No le imponga condiciones a su pasión, permita que los sentimientos que tiene lo hagan volar. No se reprima.

Riqueza: Afronte con entusiasmo la dirección de su proyecto y compártalo con sus colegas. Sea más diplomático con sus compañeros, ya que podría surgir algún malentendido.

Bienestar: Reúnase por videollamada con gente que lo distienda de las tensiones que tiene acumuladas. No deje que los temas cotidianos alteren su humor.

Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer

Sepa que hoy despertará con mucha energía y con ganas de encontrar la felicidad después de tanto sufrimiento. Aproveche que se sentirá más jovial que nunca.

Amor: Momento para comprometerse con su alma gemela aunque sienta que no esta a la altura de lo que su corazón quiere. Tomar esa decisión lo ayudará a afianzar el vínculo.

Riqueza: Aproveche, ya será un día excelente para que avance en ese proyecto que se propuso hace tiempo. Aplique su inteligencia, ya que tendrá todo a su favor.

Bienestar: Debería tomarse el día con mucha paciencia. Sepa que no le servirá de nada si intenta alterarse por las excesivas obligaciones que enfrenta todos los días.

