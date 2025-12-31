Horóscopo de Sagitario de hoy: miércoles 31 de diciembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del miércoles 31 de diciembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Sagitario
- 1 minuto de lectura'
Sepa que todo lo que deba hacer hoy, le requerirá de suma paciencia. Será el momento para que trate de reflexionar antes de accionar sin pensar las consecuencias.
Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre
Qué le espera a Sagitario el miércoles 31 de diciembre
Amor: Prepárese, ya que pronto la pasión entrará nuevamente a su vida. Restaure el tiempo perdido con su pareja y disfrute de una noche diferente en su hogar.
Riqueza: Su familia transitará un clima tenso por diferentes cuestiones de dinero. Serénense y busquen juntos la solución al problema que están transitando.
Bienestar: Abandone un poco el dramatismo en su vida. Sepa que sus amigos lo ayudarán a ver los problemas desde otro punto de vista.
Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer
Durante esta jornada podría sentirse desestabilizado emocionalmente a causa de los inconvenientes que sufrió. Tendrá muchas dudas a la hora de tomar decisiones.
Amor: Preparase, ya que al contar con la Luna en oposición esto podría originarle conflictos en mucha de las relaciones que tiene con sus parientes más allegados.
Riqueza: Debería ser más prudente con las ganancias rápidas y excesivas. Sepa que podrían surgir inconvenientes financieros de los que puede arrepentirse.
Bienestar: Aprenda a disfrutar de sus propios logros y así podrá aliviarse del agotamiento que suma día tras día. Deje ser tan negativo, vea las cosas desde otra perspectiva.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |
- 1
Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la última semana de 2025 y los primeros días de 2026
- 2
Signo por signo: qué depara el año 2026, según el horóscopo de Jimena La Torre
- 3
Cuáles son los signos del Zodíaco menos arrogantes
- 4
Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 29 de diciembre al 4 de enero