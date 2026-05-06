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Horóscopo de Sagitario de hoy: miércoles 6 de mayo de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del miércoles 6 de mayo en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Sagitario

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LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Sagitario de hoy: miércoles 6 de mayo de 2026
Horóscopo de Sagitario de hoy: miércoles 6 de mayo de 2026

Aunque no quiera admitirlo, usted es una persona con buenos sentimientos. Sepa que hoy deberá expresarlos sin tener miedo de que se aprovechen de su buena fe.

Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Qué le espera a Sagitario el miércoles 6 de mayo

  • Amor: Restablecerá contacto con una persona que quiere. No desaproveche la ocasión y aclaren todos los malentendidos que existen entre ambas partes.
  • Riqueza: Excelente jornada para iniciar un negocio nuevo en el rubro que tanto le interesa. Deje de dudarlo y ponga toda su energía si hay importantes intereses en juego.
  • Bienestar: Atravesará una jornada donde se sentirá muy irritable y con ganas de detonar. Sepa que en esos momentos, no hay nada mejor que refugiarse en la lectura.

Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer

No desaproveche cada unas de las oportunidades que se le presentarán en el ámbito laboral. Su espíritu de lucha y ambición están en su mejor momento.

  • Amor: Si hace meses que se encuentra solo, alégrese. No se quede encerrado en su casa, ya que pronto aparecerá su enamorado en el lugar menos esperado.
  • Riqueza: Vaya preparado a su trabajo, ya que su jefe le planteará nuevas métricas para ese proyecto. Seguramente no este de acuerdo, pero necesitará de su apoyo.
  • Bienestar: Debe aprender a ver el lado positivo de las cosas, de lo contrario, terminará estresado. Comience a utilizar su tiempo libre para la recreación y el ocio.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
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