Horóscopo de Sagitario de hoy: sábado 15 de noviembre de 2025

Si se siente desbordado, llegue a su casa y enciérrese silenciosamente en si mismo. Así, logrará encontrar la respuesta a muchos de sus interrogantes.

Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Qué le espera a Sagitario el sábado 15 de noviembre

Amor: Intente ser menos obsesivo con su pareja. Sea que con esta actitud, lo único que logrará que la misma se distancie aun más y su relación entre en una crisis.

Riqueza: Procure confeccionar un balance general de sus logros y expectativas, esto lo ayudará a ver con claridad los beneficios que obtendrá con su nuevo proyecto.

Bienestar: Seguramente se sienta un tanto desganado a causa de todos los cambios que ha sufrido en este ultimo tiempo. Procure cambiar la alimentación e ingiera más vitaminas.

Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer

Prepárese, ya que obtendrá una excelente jornada para cualquier proyecto que quiera poner en practica, en especial si se trata de su vida personal.

Amor: Si trata de concederle un espacio a la pasión en su vida, su alma gemela se lo agradecerá. Intente demostrarle lo que verdaderamente siente por ella.

Riqueza: Prepárese, ya que florecerá un abanico de opciones a nivel laboral donde deberá realizar la mejor elección. Escoja la más conveniente para su economía.

Bienestar: Deberá comenzar un tratamiento terapéutico, donde lo ayudará a decidir mejor que hacer con su vida. Comprenda que será muy positivo para usted.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |