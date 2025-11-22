Horóscopo de Sagitario de hoy: sábado 22 de noviembre de 2025

Momento para ponerse en acción y dedicarse a resolver ese tema que hace días lo tiene preocupado. Relájese, ya que logrará el resultado que siempre deseo.

Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Qué le espera a Sagitario el sábado 22 de noviembre

Amor: Hoy su encanto personal se multiplicará gracias a la influencia lunar en su signo. Salga a la conquista y podrá encontrar a su alma gemela en donde menos espera.

Riqueza: Seria bueno que no dude ni un minuto en la posibilidad de saldar esa deuda que tiene, ya que cuenta con dinero suficiente. Pagüela hoy mismo.

Bienestar: Prepárese, ya que sus energías estarán con altibajos. Haga lo posible y aléjese de las discusiones familiares que puedan surgir en esta jornada.

Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer

Prepárese, ya que obtendrá una excelente jornada para cualquier proyecto que quiera poner en practica, en especial si se trata de su vida personal.

Amor: Si trata de concederle un espacio a la pasión en su vida, su alma gemela se lo agradecerá. Intente demostrarle lo que verdaderamente siente por ella.

Riqueza: Prepárese, ya que florecerá un abanico de opciones a nivel laboral donde deberá realizar la mejor elección. Escoja la más conveniente para su economía.

Bienestar: Deberá comenzar un tratamiento terapéutico, donde lo ayudará a decidir mejor que hacer con su vida. Comprenda que será muy positivo para usted.

