Horóscopo de Sagitario de hoy: viernes 1 de mayo de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del viernes 1 de mayo en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Sagitario
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Teniendo la Luna en su signo, le hará recuperar su propia energía. Sepa que podrá ganar mucha más confianza y seguir avanzando en cada uno de los proyectos.
Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre
Qué le espera a Sagitario el viernes 1 de mayo
- Amor: Se sentirá muy desanimado por esa situación que atravesó, donde tendrá necesidad de recibir afecto y comprensión de su pareja. Permítase una entrega sincera.
- Riqueza: Después de tantas idas y vueltas al fin llegará a un acuerdo con su socio. Ambos conseguirán un buen equilibrio y lograrán el éxito en ese negocio.
- Bienestar: Sea cuidadoso con la alimentación que tiene, ya que los excesos podría provocarle ciertas molestias al organismo. Trate de disminuir las porciones.
Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer
Cuando se decida a abandonar su lado egoísta, sepa que tendrá la posibilidad de escalar en todos los aspectos de su vida personal y profesional.
- Amor: Surgen algunas situaciones confusas en el plano afectivo. Trate de comunicarse con su familia con serenidad y pida las explicaciones que necesita.
- Riqueza: Este preparado, ya que una suma de dinero ingresará inesperadamente en su capital. Esto, lo motivará a realizar compras sin necesidad, evite excederse.
- Bienestar: Si se siente presionado anímicamente, debería recurrir a las terapia alternativas florales. Busque información y pruebe el efecto positivo en su vida.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |
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