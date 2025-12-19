Horóscopo de Sagitario de hoy: viernes 19 de diciembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del viernes 19 de diciembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Sagitario
- 1 minuto de lectura'
En estos momento, sepa que deberá mantenerse precavido en todo los sentidos ya que podrían aparecer personas envidiosas que intenten retardar su éxito.
Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre
Qué le espera a Sagitario el viernes 19 de diciembre
Amor: Relájese, ya que todas las discusiones con su pareja podrá ser superadas siempre y cuando mantenga una actitud serena y compasiva con su alma gemela.
Riqueza: Si ingresa alguien nuevo en su trabajo, trate de guiarlo y ayudarlo en lo que necesita. Recuerde que usted también fue nuevo cuando ingreso a la empresa.
Bienestar: Hoy deberá animarse a mirar de forma profunda sus sentimientos mas íntimos. De esta forma, encontrará la repuesta a muchos de los interrogantes que tiene.
Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer
Haga lo posible para acrecentar los vínculos familiares. Sepa que una simple llamada por teléfono con sus parientes lo mantendrá cerca de ellos.
Amor: Comparta más tiempo junto a su pareja, así suavizarán las ansiedades de ambos. De esta forma, el vínculo se afianzará y la relación de pareja prosperará.
Riqueza: Inspírese y termine hoy mismo todas las tareas que hace días tendría que haberle presentado a su jefe. No espere a que su superior se lo pida.
Bienestar: Apártese de ciertas situaciones donde pueda surgir discusiones con muchas de las personas que le tienen aprecio. No se enfrente sin razón con los demás.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |
- 1
Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 15 al 21 de diciembre
- 2
Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 19 de diciembre?
- 3
Para Navidad: el regalo ideal para cada persona según su signo del Zodíaco
- 4
Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 15 al 21 de diciembre