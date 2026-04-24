Horóscopo de Sagitario de hoy: viernes 24 de abril de 2026

Se acerca una etapa para que empiece a tratar de manejar los tiempos con mayor cuidado. De esta forma, nadie le hará algún reclamo innecesario.

Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Qué le espera a Sagitario el viernes 24 de abril

Amor: Durante esta tarde, sus hijos le demandarán atención. Escúchelos y atiéndalos, entienda que ellos lo necesitan más de lo que usted cree.

Riqueza: Entienda que mostrándose más original frente a los negocios que emprenda, esto le posibilitará grandes progresos dentro del ámbito laboral.

Bienestar: Propóngase llamar a cada uno de sus amigos que hace tiempo no ve para organizar una reunión. Intenten conmemorar viejos tiempos todos juntos.

Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer

Por más que las crisis familiares lo incomoden, evite tomar distancia. Sepa que deberá analizar cual es el foco de la situación para poder solucionarlo.

Amor: No ahorre en demostraciones de afecto en el amor. En este día, su alma gemela necesitará una atención muy especial y solo usted podrá brindársela.

Riqueza: Controle las cuentas hogareñas junto a su alama gemela. Sepa que un olvido o gasto innecesario puede producir un desajuste en su presupuesto.

Bienestar: Su mal humor hará que todo su entorno cercano se aleje y ya no comparta sus vivencias y emociones. Contrólelo o en poco tiempo se quedará solo.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |