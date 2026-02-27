Horóscopo de Sagitario de hoy: viernes 27 de febrero de 2026

Deje de seguir vacilando y empiece a actuar sin demora, ya que será un período de decisiones. No deje para después lo que puede y quiere hacer hoy.

Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Qué le espera a Sagitario el viernes 27 de febrero

Amor: Mientras utilice una actitud serena y compasiva podrá superar cualquier conflicto amoroso. No se deje llevar por los comentarios de otras personas.

Riqueza: Gracias a la armonía que ha recuperado en estos días, le permitirá llevar a cabo sus proyectos con claridad. Mantenga la prudencia y todo continuará por buen camino.

Bienestar: Procure llevar las actividades a un ritmo más cómodo y agradable. Si los problemas lo atormentan, no dude en despejar su mente leyendo un libro.

Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer

Etapa para liberarse de los falsos compromisos y concentrarse en los genuinos que involucran su seguridad interna. Revea cuales son sus prioridades.

Amor: Ciertas tensiones acumuladas lo empujaran a tomar distancia de su pareja. Revierta la situación a la brevedad, caso contrario, terminará en una ruptura.

Riqueza: Sepa que su sexto sentido lo ayudará en la toma de esas decisiones importantes dentro del ámbito profesional. Aplíquelo siempre que lo necesite.

Bienestar: Encuentre la solución a muchas de sus inquietudes. Una terapia psicológica podría ser de gran ayuda. Llame a su profesional y tome una sesión on line.

