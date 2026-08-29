Horóscopo de Sagitario sábado 29 de agosto: prioriza tu autonomía

En este sábado 29 de agosto, las predicciones para Sagitario te invitan a confiar en tu madurez para no permitir que terceros influyan en tu camino. Según las recomendaciones astrológicas de esta jornada, es vital que mantengas un diálogo activo y prudente con tu pareja para evitar confusiones en el amor. Asimismo, en el plano de la salud y el bienestar, te sugerimos moderar tus esfuerzos físicos para no resentir tus articulaciones. Seguí de cerca este horóscopo del zodiaco para organizar mejor tu dinero y tus vínculos, manteniendo siempre la calma ante los desafíos que plantea el día.

Evite que cualquier persona lo bloquee en sus decisiones y ejerza poder sobre su persona. Usted ya es maduro y sabe que hacer sin tener que pedir ayuda a alguien.

Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Qué le espera a Sagitario el sábado 29 de agosto

Amor: Probablemente, surjan situaciones confusas con su alma gemela. Le será conveniente manejarse con cautela y procure mantener un dialogo activo.

Riqueza: Probablemente, surjan situaciones confusas con su alma gemela. Le será conveniente manejarse con cautela y procure mantener un dialogo activo.

Bienestar: Entienda que son días donde debe preocuparse por su salud. Si tiene que mover muebles o cosas pesadas en su hogar, trate de no descuidar las articulaciones.

Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer

Si hoy siente que las obligaciones lo superan más de lo que esperaba, procure no desesperarse. Extreme la prudencia y todo se acomodará de apoco.

Amor: Si se ha reconciliado con su pareja, no lo eche todo a perder por sus caprichos. Ya es una persona adulta, haga lo posible para madurar en sus relaciones amorosas.

Riqueza: Evite empezar nuevos emprendimientos si aun cuenta con proyectos inconclusos. Lo mejor será que concluya con todos los que tiene pendientes en su vida.

Bienestar: Reconozca sus limites físicos y tome precauciones para no salir más perjudicado. Si se siente desbordado por sus responsabilidades, pare antes que sea tarde.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |