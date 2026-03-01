Horóscopo de Tauro de hoy: domingo 1 de marzo de 2026

Hoy se despertará con más valentía que la habitual. Exprese las ideas con franqueza, pero deberá cuidarse de no herir los sentimientos ajenos.

Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo

Qué le espera a Tauro el domingo 1 de marzo

Amor: En este día, no se pierda en sus propios temores. Arriésguese por completo al amor, y así encontrará la felicidad en esa persona que le quita el sueño.

Riqueza: Prepárese, ya que algunos asuntos burocráticos pendientes podrían amargarle el día. Sepa que debe enfrentarlos con cautela y con mucha precisión.

Bienestar: No se quede encerrado en su hogar, sea más aventurero. Si se siente vacío y aburrido, trate de buscar alguna compañía y salga a disfrutar de la noche.

Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer

Prepárese, ya que sus conocimientos se convertirán en la base para la realización de esos nuevos proyectos. Procure pensar bien antes de realizar algún movimiento.

Amor: Deje de ser tan posesivo, ya que puede ser el punto de conflicto con su pareja. Conversé con ella, aceptando sus criticas e intente cambiar para que las cosas mejoren.

Riqueza: Sea prudente. Un asunto de dinero le exigirá tomar una decisión rápida y contundente que si no lo hace podría afectar de manera negativa a su economía.

Bienestar: Deje de dudar y aproveche sus condiciones para desplegar su veta artística en ese proyecto donde podrá disfrutarlo. Se sorprenderá de los resultados.

