Horóscopo de Tauro de hoy: domingo 14 de diciembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del domingo 14 de diciembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Tauro
- 1 minuto de lectura'
Intente ser menos arraigado con sus pertenencias. Sepa que muchas veces en la vida hay que soltar las cosas que uno quiere para poder obtener otras.
Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo
Qué le espera a Tauro el domingo 14 de diciembre
Amor: Sus ansias de libertad pueden herir los sentimientos de su pareja, ya que piensa que usted lo engaña. Explíquele su necesidad real de cierta independencia.
Riqueza: Cuide su generosidad, recuerde que no siempre le es posible prestar dinero, usted también lo necesita para poder pagar las deudas que tiene pendiente.
Bienestar: Intente alimentar diariamente su serenidad con actividades que lo relajen. Necesitará evitar que los problemas cotidianos lo sigan abrumando.
Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer
Aprenda que cuando empiece algo, debe enfocar sus energías en un solo objetivo por vez. Trate de no dispersar las fuerzas en diferentes caminos.
Amor: Por más que sea una persona tranquila, sepa que no debe permitir que su pareja lo maltrate con criticas permanentes. No debe tolerarlo.
Riqueza: Deje de dar vueltas y aduéñese del cargo que tanto le interesa. Sepa que cuenta con los recursos necesario, haga valer su aptitud de líder.
Bienestar: Corte con los excesos de todo tipo. Evite caer en las tentaciones, busque alguna actividad para ocupar su tiempo de ocio.
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |
