Horóscopo de Tauro de hoy: jueves 11 de diciembre de 2025

Tenderá a ofenderse por todo y considerar enemigas a todas las personas que lo estiman de verdad, ya que estará muy vulnerable a las críticas en el día de hoy.

Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo

Qué le espera a Tauro el jueves 11 de diciembre

Amor: Trate de enfrentar los miedos que últimamente le impiden crecer en su vida amorosa actual. Si es necesario, busque ayuda con un especialista en el tema.

Riqueza: Alguien cercano le propondrá un proyecto, intente no responder de inmediato. Piense bien, si realmente le conviene sumarse a esa propuesta financiera.

Bienestar: Entienda que todos los días debe trabajar aun más para encontrar el equilibrio entre su cuerpo y mente, de lo contrario, su salud sufrirá y no resistirá.

Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer

Intente pensar en usted. Destínese tiempo para poder terminar esa carrera que hace tiempo comenzó y por diversas situaciones no puedo finalizarla.

Amor: Si su familia lo demanda, trate de tenderle su mano y colabore con ellos que lo necesitan. No se haga el distraído, no mire hacia otro lado.

Riqueza: Trate de ser más conservador cuando tenga que tomar una determinaciones sus finanzas. Dé pasos seguros en vez, de tomar decisiones impulsivas.

Bienestar: Podrá sentirse despreciado por sus amigos, ya que usted nota que no lo toman en consideración como se merece. Trate de charlar con ellos y todo mejorará.

