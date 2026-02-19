LA NACION

Horóscopo de Tauro de hoy: jueves 19 de febrero de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del jueves 19 de febrero en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Tauro

Deberá asumir mejor las responsabilidades y determinarse nuevas tácticas dentro del ámbito profesional. Esto, lo ayudará a alcanzar las metas rápidamente.

Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo

Qué le espera a Tauro el jueves 19 de febrero

Amor: Fíese por lo que quiere y no por lo que piensa, deje atrás las dudas para seguir a su corazón. Acerque se a esa persona que le quita el sueño hace tiempo.

Riqueza: Inspírese y termine hoy mismo todas las tareas que hace días tendría que haberle presentado a su jefe. No espere a que su superior se lo pida.

Bienestar: Haga posible por sostener su energía vital, así podrá enfrentar esos nuevos desafíos sin ningún inconveniente. Evite caer en el agotamiento intelectual.

Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer

Entienda que el rencor no es un buen consejero en la vida. Sepa que debe actuar sin que el sentimiento oscurezca su razón. Actúe de forma prudente.

Amor: Ya es tiempo para que abandone su soltería. Tome conciencia y busque con paciencia una persona que lo acompañe para el resto de su vida sentimental.

Riqueza: No arriesgue su capital en los negocios que ofrecen ganancias rápidas, ya que podrían perjudicarlo. Evite apresurase para firmar ese contrato, asesórese.

Bienestar: Haga una dieta equilibrada, no se arriesgue a fórmulas mágicas que podría afectar su metabolismo. Ya que con el tiempo podría desencadenarle una problema de salud.

