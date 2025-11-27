Horóscopo de Tauro de hoy: jueves 27 de noviembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del jueves 27 de noviembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Tauro
Intente comentar las ideas con franqueza cuidándose de no herir los sentimientos ajenos. Prepárese, ya que contará con más valentía que la habitual.
Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo
Qué le espera a Tauro el jueves 27 de noviembre
Amor: Aprenda a respetar las decisiones que tome su alma gemela. Procure mantenerse más abierto y tranquilo frente a las situaciones que enfrenten.
Riqueza: Propóngase y genere negocios pequeños, de lo contrario, le costará obtener ganancias rápidas. Busque un excelente proyecto y ponga toda su energía.
Bienestar: Será una jornada donde los intereses estarán conectados con el cuidado del cuerpo y la belleza. Agende un turno con su cosmetóloga o esteticista.
Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer
Modifique su actitud egocéntrica, no espere que todos los que lo rodean estén de acuerdo con su opinión. Demuéstrele a los demás su apertura mental.
Amor: Sepa que muchos de los conflictos amorosos continuarán. Tal vez sea la hora para reflexionar, si es que esa relación es grata para su vida amorosa.
Riqueza: Resguarde las finanzas y no arriesgue su capital si desconoce el proyecto. Muchas veces los negocios que ofrecen ganancias rápidas pueden llegar a perjudicarlo.
Bienestar: Cuando regrese de su trabajo, salga a caminar solo. Esto, le distenderá el sistema nervioso y logrará terminar bien el día libre de preocupaciones.
