Horóscopo de Tauro de hoy: lunes 22 de septiembre de 2025

Debería ser consciente y no postergar para mañana todo lo que pueda hacer hoy. No se altere, ya que cumplirá con todas las metas que se ha propuesto.

Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo

Qué le espera a Tauro el lunes 22 de septiembre

Amor: Momento optimo para que domine sus ansias de autoridad, de lo contrario, podrían surgir discusiones familiares. Antes de decir lo que piensa, vea en que tono lo hace.

Riqueza: En poco tiempo, sus superiores reconocerán los méritos y le ofrecerán su más amplia colaboración. Aproveche esta situación para hacer alguna pedido.

Bienestar: Deje de postergar el cuidado de su salud y evite los excesos. Aproveche la tarde para hacer ejercicios y así podrá combatir la ansiedad que tiene.

Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer

Haga lo posible para no dejarse llevar por los arrebatos y analizar meticulosamente cada situación antes de tomar cualquier decisión. Sea más paciente.

Amor: Antes de tomar una decisión de la que pueda arrepentirse, pregúntese que es lo que quiere su corazón. Deje de jugar con los sentimientos de su pareja.

Riqueza: Momento propicio para decidir sobre las cuestiones comerciales y hacer nuevos contactos laborales. Busque nuevos horizontes dentro del rubro que se maneja.

Bienestar: No se sienta triste, busque ayuda y un consejo en sus amigos, ellos sabrán escucharlo. Sepa que ya ha superado situaciones mucho peores en su vida.

