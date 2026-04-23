Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 24 de abril?

El Sol empezó su recorrido en Tauro y muy pronto empieza a sentirse el cambio de vibración que trae esta temporada: pide escuchar el cansancio del cuerpo, su necesidad de bajar un cambio y disfrutar. Este viernes se da por última vez la conjunción en Tauro entre Venus (planeta de las relaciones) y Urano (planeta asociado a los cambios). Esta interacción es potente y puede traer sorpresas en el plano afectivo. Después, Urano entra en Géminis, donde se quedará hasta el 2033. Este tránsito nos incentivará a cuestionar nuestros pensamientos más arraigados y, sobre todo, a explorar formas nuevas.

Esta semana empezó la temporada de Tauro Canva

Estos movimientos atraviesan a todos los signos, pero en mayor medida a los fijos (Tauro, Leo, Escorpio y Acuario) y los mutables (Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis). Si querés saber cómo te impactan, es importante averiguar cuál es tu ascendente para conocer qué zonas de tu carta natal recorren los planetas.

Ascendente en Aries

Si bien terminó tu temporada, aún hay mucha disponibilidad energética en tu signo. Mercurio, Marte y Saturno conectan en conjunción en Aries y puede ser que sientas ganas de avanzar por un lado y, por el otro, puede haber frenos externos a tus proyectos. Es bueno saberlo y tener presente este momento como un aprendizaje: ¿qué pasa cuando las cosas no suceden como querés?

Tip: no todos tienen tu velocidad.

Ascendente en Tauro

Información importante: empezó tu temporada y es posible que sientas más vitalidad y confianza en vos mismo. Por otro lado, este fin de semana, Urano (planeta asociado a los cambios) se despide de tu signo después de siete años. Esto no tiene un efecto inmediato, pero sí significa que poco a poco irás entendiendo los cambios profundos que te sucedieron en los últimos años.

Tip: mirá para atrás para entender dónde estás ahora.

Ascendente en Géminis

Mercurio (tu regente) continúa su tránsito por Aries y ahí se une con Saturno (planeta asociado al compromiso) y con Marte (planeta de la acción). Esta interacción puede traer fuerzas contrapuestas en tus intenciones y pensamientos: por un lado, genera gran acelere e impulso para resolver cosas; y por el otro, obstáculos externos que te frenan. Por último, el sábado Urano (planeta de los cambios) entra en tu signo, donde estará por los próximos siete años.

Tip: tal vez toque aguantarse alguna bronca

Ascendente en Cáncer

Este fin de semana le toca a las personas de con ascendente en Cáncer descansar en su hogar

La Luna (regente del ascendente en Cáncer) se encuentra en fase creciente y este fin de semana transita por tu signo. Es una buena oportunidad para conectar con la familia y reponer energías. Por otro lado, el inicio de la temporada taurina predispone a ir más lento y a pasar más tiempo en casa, con lo cual todos los caminos llevan al descanso hogareño.

Tip: cuidado con infantilizarte.

Ascendente en Leo

El Sol (regente del ascendente en Leo) ingresó en Tauro y tiñe tu identidad de esta energía: la capacidad de disfrutar de lo básico, de entregarte a los placeres terrenales e incluso de materializar y concretar tus ideas. Es una buena oportunidad para tu situación laboral, ya que en su lentitud y detención este signo de Tierra colabora a que las cosas lleguen a buen puerto.

Tip: la energía acompaña, pero vos tenés que diseñar el plan.

Ascendente en Virgo

Mercurio (tu regente) continúa su recorrido en Aries y ahí se une con Saturno (planeta asociado al compromiso) y con Marte (planeta de la acción). Esta interacción se da en la zona de tu carta natal asociada a la intimidad y puede repercutir en el modo en que procesas enojos o angustias. Es bueno saberlo porque serán días en los que estarás con mayor reactividad.

Tip: no implosiones, sino buscá canales de descarga.

Ascendente en Libra

Si bien terminó la temporada de Aries, tu eje complementario, todavía se encuentra muy activada la zona de tu carta natal asociada a la pareja, ya que Mercurio, Marte y Saturno transitan en este signo de Fuego. En términos energéticos, es posible que estés atravesando un tsunami de deseos contrapuestos entre lo que vos querés, lo que quiere tu pareja y ciertos modelos y mandatos que operan como ideales inalcanzables.

Tip: calma, no hay solución a la contradicción.

Ascendente en Escorpio

Las personas con ascendente en Escorpio pueden exprimentar días de tensión en sus vínculos

Plutón (tu regente) en su recorrido por Acuario conecta en cuadratura con el Sol en Tauro, tu eje complementario. Esta interacción es potente y puede incidir en el modo en que percibís tu situación vincular. Es bueno tener presente que pueden ser días de tensión, pero que eso no necesariamente sea un problema; al contrario: propicia charlas que ayudarán a mejorar los términos y acuerdos de tu relación.

Tip: no se trata de argumentar, sino de encontrar armonía.

Ascendente en Sagitario

Júpiter (tu regente) continúa su marcha directa en Cáncer en la zona de tu carta natal asociada a la intimidad. Son los últimos dos meses de este tránsito y puede ser una buena idea pensar conscientemente qué cambió en tu interioridad y en el modo en que te vinculas con tus facetas más vulnerables en el año que pasó. Por otro lado, el sábado Urano (planeta de los cambios) ingresa en Géminis y estará durante siete años en la zona de tu carta asociada a la pareja.

Tip: momento de balance.

Ascendente en Capricornio

Saturno (tu regente) continúa su recorrido por Aries y este fin de semana se une en conjunción con Marte (planeta de la acción) en este signo de Fuego. Esta interacción puede sentirse porque escenifica con contundencia el tironeo entre lo que querés y lo que debés. Es bueno saber que pueden ser días trabados, con lo cual toca ejercitar la disciplina temperamental. El comienzo de la temporada de Tauro puede ayudar a que encuentres vías de distensión para lidiar con el estrés.

Tip: no te encapriches con lo imposible.

Ascendente en Acuario

Información energética importante para vos: después de siete años, Urano (tu regente) se despide de Tauro y se prepara para ingresar en Géminis. Si bien el efecto empezará a sentirse progresivamente, es bueno irse preparando para un acelere mental cósmico. Por otro lado, Plutón (planeta asociado a la transformación) en tránsito por tu signo conecta en cuadratura con Tauro y esto puede traer algunas incomodidades o frenos a tus deseos.

Tip: paciencia.

Ascendente en Piscis

Neptuno (tu regente) en su tránsito por Aries este fin de semana descansa de las conexiones planetarias. Esta circunstancia en combinación con el ingreso del Sol en Tauro son un bálsamo de calma para vos. Puede ser un buen momento para encontrar disfrute en cosas sencillas, básicas y simples.