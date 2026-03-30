Horóscopo de Tauro de hoy: lunes 30 de marzo de 2026

Sepa que podrá acrecentar los vínculos con esos familiares olvidados. Entienda que una buena mesa acompañada con sus parientes, será la mejor opción.

Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo

Qué le espera a Tauro el lunes 30 de marzo

Amor: Empiece a darle la importancia necesaria a la persona con la que comparte su vida últimamente. Deje de ser tan arrogante y demuéstrele su lado más sensible.

Riqueza: Si desea evitar una frustración comercial, obre con tacto. Ya que podrían surgir algunos obstáculos en el plano profesional y que serán difíciles de superar.

Bienestar: Haga todo lo posible y esfuércese para liberarse de la carga del pasado. No arrastre con los resentimientos y abandone los hábitos negativos.

Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer

Deje de negarse y aprenda a incorporar nuevos conocimientos a su vida. Sepa que esto hará posible que surja una transformación a nivel personal.

Amor: Intente descubrir sus propios errores y reparar las equivocaciones que tuvo. Trate de no enojarse con su pareja, ya que usted fue el culpable.

Riqueza: Durante esta jornada, ponga los asuntos en claro. Procure organizar todos los papeles y no se olvide de tener al día los temas legales y financieros.

Bienestar: Si quiere lucir un cuerpo escultural, propóngaselo y anótese en algún gimnasio. Comience a ejercitar desde ahora, así para el verano llega optimo.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |